Dois países em uma cidade. Esqui, MtB e Harley-Davidson

Curiosidades dos locais de cada etapa, de cada cidade, e o relato minucioso do dia da prova escrita por um jornalista imerso no pelotão

Uma verdadeira mistura de França com Suíça faz com que Annemasse seja uma cidade multicultural. Visitar o Mont Salève é ter uma vista maravilhosa do Lago de Genebra, os Alpes e muito mais. Também tem um festival anual chamado Les Festives, com apresentações de música e teatro a céu aberto.

E você que gosta de esqui precisa conhecer Morzine. São mais de 600 quilômetros de pistas, uma das maiores do mundo. Se no inverno é um paraíso para quem curte deslizar na neve, no verão o pessoal do mountain bike toma conta, além dos entusiastas de motocicletas da marca Harley-Davidson que se encontram para celebrar o Festival Morzine-Avoriaz Harley Days.

Mesmo estando entre a França e a Suíça, a bicicleta que reinou neste dia foi a italiana Pinarello, mais uma vez.

Imóvel Vingegaard e irresistível Pogačar se anulam enquanto Carlos Rodríguez sobe para o terceiro lugar

por Matt Rendell

Etapa 14, Annemasse a Morzine “Les Portes du Soleil” – “Portões para o sol”, o nome comercial de treze resorts de esportes de inverno entre o Mont Blanc, na França, e o Lago Genebra, na Suíça – foi uma etapa de 4281 de ganho de altitude em 151 km, com dois quadrinhos extenuantes no espaço de 65 km, o Col de la Ramaz (13. 9 km a 7,1%) e o Col de Joux Plane (11,6 km a 8,5%), no topo dos quais, 8″, 5″ e 2″ segundos de bônus aguardavam os três primeiros ciclistas.

Se, ontem, a UAE-Team Emirates impôs seu plano de jogo na corrida, a equipe Jumbo Visma fez o mesmo hoje. A fuga, que acabou se transformando em um grupo de 12, com Giulio Ciccone (Lidl-Trek) mais proeminente entre eles, passou 30″-40″ à frente do grupo da camisa amarela até o sprint intermediário (km 65,5). Deve ter sido de destruir a alma. Nas encostas mais baixas do Ramaz, quando as abelhas operárias de Jonas Vingegaard finalmente ultrapassaram Ciccone, ele trocou um sorriso de centeio com Tadej Pogačar.

“Ele estava pedalando com facilidade. Incrível. Mais um dia para mim”, disse Cicco.

Durante todo o dia, a equipe Jumbo Visma impôs um ritmo alucinante. Então, a 11 km do topo do Plano Joux, Wout van Aert completou uma maratona e saiu do grupo. Pogačar escolheu esse momento para enviar seu companheiro de equipe polonês Rafał Majka para a frente, perturbando a colmeia. De repente, Van Aert apareceu por trás. Ele se aproximou da frente, aumentou o ritmo e colocou Majka no vermelho, forçando-o a sair do grupo de elite e a se afastar. Com sua tarefa cumprida, Wout se sentou, quase parando.

A 4,6 km do topo, Pogačar mandou outro companheiro de equipe, o inglês Adam Yates, para a frente. Enquanto Yates aumentava o ritmo, o último companheiro de equipe de Vingegaard, seu tenente de montanha Sepp Kuss, recuou. O camisa amarela ficou subitamente isolado.

Faltando 3,5 km para o final, Pogačar atacou. Vingegaard não teve outra opção a não ser deixá-lo ir, mas lentamente voltou a correr até ele e, faltando 1,7 km para os segundos de bônus, os dois homens estavam lado a lado. Parecia Jacques Anquetil e Raymond Poulidor no Puy-de-Dôme em 1964, em uma das fotos mais famosas da história do ciclismo.

Ao se aproximar da crista do plano de Joux, Pogačar lançou um sprint impressionante de força avassaladora, apenas para encontrar uma motocicleta de TV e uma motocicleta de fotografia bloqueando a estrada à sua frente. Ele não teve escolha a não ser desistir. Momentos depois, Vingegaard se afastou e segurou o esloveno para aumentar sua pequena vantagem geral de 9″ para 12″. O terceiro a cruzar o cume foi o espanhol Carlos Rodríguez (Ineos Grenadiers), de 22 anos. O bônus de 2″ que ele ganhou foi decisivo.

Descendo como um louco, Rodríguez alcançou Pog e Vinge, depois passou por eles e entrou em Morzine como o vencedor da etapa. Os 10″ de bônus na linha de chegada, mais os 2″ no Plano Joux e os 1’46” que ele ganhou de Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) permitiram que Rodríguez substituísse o australiano no terceiro lugar geral por um segundo.

Atrás dele, Pogačar ultrapassou Vingegaard pelo segundo lugar, embora tenha sido estranhamente penalizado. Os segundos de bônus na linha de chegada são 10″, 6″ e 4″ para o primeiro, segundo e terceiro colocados. Se Pog tivesse ficado em terceiro lugar e Vingegaard em quarto, ele teria ganhado 4″ sobre seu rival.

A soma total, após um dia inspirador de ciclismo, foi que Jonas Vingegaard aumentou sua liderança em 1″. Ele agora lidera Pogačar por 10″, com Rodríguez e Hindley a 4’43” e 4’44”, respectivamente.

Amanhã, outra etapa gigantesca de montanha de Les Gets “Les Portes du Soleil” a Saint-Gervais Mont-Blanc (179 km).