Gastronomia basca, mais pintxos e Festival do Chocolate

Curiosidades dos locais de cada etapa, de cada cidade, e o relato minucioso do dia da prova escrita por um jornalista imerso no pelotão

Em Amorebieta-Etxano você poderá encontrar muitos bares e restaurantes com gastronomia deliciosa, isso já parece ser reprise das duas primeiras etapas escritas. Para quem gosta de ver e desfrutar de produtos frescos, vale a visita no Mercado Municipal e se deliciar com queijos, embutidos e frutas, assim vai experimentar sabores autênticos da região. Você deve procurar degustar também da sidra basca e na maioria das vezes conciliar isso com um menu de churrasco.

Em Bayonne você ainda encontrará muitos pintxos e tapas. Queijos e frutos do mar bem frescos serão sempre uma ótima pedida por lá. Não precisará refletir muito sobre sobremesas pois em maio a cidade celebra o Festival do Chocolate de Baynonne onde é possível participar até mesmo de oficinas culinárias.

Montado em uma bicicleta você pode descobrir a Rota da Costa Basca, o Col de Gamia ou a Rota dos Pireneus, em cada uma delas será possível passar por vilas costeiras, paisagens rurais e montanhosas e certamente ter uma experiência única em vias que passam o Tour de France.

A linha de chegada em Bayonne foi cruzada por uma Canyon – marca alemã fabricante de bicicletas – usada por ninguém menos que o astro atual MVDP. Você já conhece essas bikes?

A rotatória mágica de Jasper Philipsen

Matt Rendell

As etapas do Tour de France terminam nos lugares mais improváveis. Pistas de pouso, áreas industriais, estacionamentos. Uma linha de chegada em uma rotatória nos arredores da bela cidade basca de Bayonne era algo novo. As linhas brancas que marcam as faixas de tráfego se desviaram em uma direção, enquanto as barreiras de multidão que delimitam a rota da corrida formaram uma linha enrugada em outra direção. O efeito foi que Wout Van Aert (Jumbo Visma), espremido entre o velocista Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) e as barreiras, abortou seu sprint no meio do caminho e ficou sentado. Décimo primeiro na primeira etapa, segundo ontem – e tão furioso com a derrota que jogou seu bisão no chão em sinal de frustração no final da etapa – chegou em quinto.

Seu eterno rival Matthieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck), cinco vezes campeão mundial de ciclocross (Van Aert foi campeão três vezes e segundo quatro vezes, sempre por trás do MVDP), pedalou um quilômetro final supremo, liderando Philipsen até a marca de 200 m, onde Philipsen, vencedor da etapa final da Champs-Élysées em 2022, foi catapultado como um projétil para a terceira vitória de etapa do Tour de France de sua carreira.

A terceira etapa do Tour de France, de Amorebieta-Etxano, no País Basco, cruzando a fronteira francesa até Bayonne (193,5 km), foi o dia em que o Tour de France se tornou o Tour en France. Foi também a primeira das oito etapas da edição deste ano classificadas como planas ou “sem dificuldade particular”. Desde o início, esperava-se que terminasse em um sprint em massa, oferecendo a Mark Cavendish, de 38 anos, a oportunidade de aumentar suas 34 vitórias em etapas – o mesmo que a lenda do ciclismo Eddy Merckx – e se tornar o recordista absoluto de vitórias em etapas do Tour de France.

A equipe de Cavendish correu bem, protegendo-o até os complicados 2000 metros finais e posicionando-o bem antes do explosivo final. Mas hoje não haveria a 35ª etapa: Cav ficou em sexto lugar, um resultado que deve lhe dar ânimo no final da etapa mais convencional de amanhã.

Com sete pontos de montanha disponíveis na etapa de hoje (de um total de 361 restantes na corrida como um todo), o primeiro Rei das Montanhas, Neilson Powless (EF Education First – EasyPost), atacou na largada ou logo depois, levando Laurent Pichon (Arkéa Samsic) com ele. Pichon não desafiou seu companheiro de fuga pelos pontos nas duas primeiras subidas, permitindo que Powless aumentasse seu total para 14 pontos de montanha, 7 a mais do que o companheiro de fuga.

Seis quilômetros antes do sprint intermediário em Deba, o vencedor de ontem, Victor Lafay (Cofidis), com a camisa verde, cuja vitória na etapa lhe deu a liderança na competição por pontos, afastou-se do pelotão e conquistou 15 pontos por terminar em terceiro lugar no sprint.

Faltando 82 km para o final, Powless cedeu e Pichon continuou sozinho. Apesar de toda a generosidade de Pichon, a divisão dos espólios significava que Powless terminaria o dia com 1.100 euros em prêmios de montanha, enquanto Pichon, que estava destinado a ganhar o prêmio de piloto mais combativo do dia, receberia 2.000 euros.

Após a terceira das vinte e uma etapas, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) terminou a etapa em segundo lugar geral, seis segundos atrás de seu companheiro de equipe Adam Yates, em segundo lugar na competição de montanha por onze pontos, em quarto lugar na classificação de pontos e em primeiro lugar na categoria de melhor piloto jovem. Ele não poderia estar em uma posição melhor.