Foie Gras com vinho enquanto acompanha o ciclismo? Nada mal!

Se você quer uma experiência autêntica deste prato, você precisa colocar Mont de Marsan no seu roteiro. Este prato magnífico, que pode ser feito com pato ou ganso, poderá ser apreciado em algum dos vários restaurantes locais e certamente será um marco em sua vida. Mas se você não é adepto deste tipo de culinária, poderá optar por um Asado Landais que é semelhante a um churrasco, servido com batatas e salada.

Acompanhar ou não os pratos acima com um excelente vinho será uma opção sua, mas não deixe de experimentar e levar os vinho da região de Bordeaux, são mundialmente conhecidos e após cometer um pouco (ou muito) de uma orgia gastronômica, reserve um espaço para saborear um Cannelés – bolinho caramelizado – que são uma verdadeira especialidade da cidade. Usando uma bicicleta você poderá percorrer a La Route de Vins e conhecer várias vinícolas.

Philipsen chega a cinco e Cavendish perde o número 35

Matt Rendell

É preciso ser um tipo especial de fã de esportes para curtir uma etapa como a de hoje. Três horas e meia de pedalada em grande parte sem intercorrências ao longo de uma rota sem características (apenas um ponto de montanha disponível hoje) em um clima opressivo (31 graus Celsius, 40% de umidade e um vento de cauda que significava que os ciclistas estavam se movendo no ar parado, amplificando o calor), antes de um sprint que, embora brilhante, durou uma questão de segundos. Mas que segundos magníficos!

O companheiro de equipe de Jasper Philipsen na Alpecin-Deceuninck e líder Mathieu van der Poel saiu do pelotão mais cedo do que o normal, faltando entre 450 e 500 metros para o final. Mark Cavendish (Astana Qazaqstan), que estava com uma chance de bater o recorde de 35ª vitória na etapa, estava fora de posição, mas passou por ele e, quando van der Poel começou a perder força, Cavendish passou à frente de Philipsen. Biriam Girmay, da Eritreia, tentou correr para a roda de Cav, mas Philipsen tinha a velocidade necessária para chegar primeiro, embora sua manobra tenha provocado um protesto da equipe Intermarché de Girmay e da Astana de Cav.

Quando Philipsen assumiu a liderança, o desviador traseiro de Cavendish não funcionou corretamente, saltando entre as engrenagens de 11 e 12 dentes e forçando-o a sentar. Quem sabe o que poderia ter acontecido de outra forma?

A apelação contra a falta foi negada e Philipsen ficou com a vitória – sua quinta etapa do Tour e sua quinta vitória consecutiva no sprint do Tour de France. Cavendish, por sua vez, continua esperando pelo recorde.

Nos primeiros quilômetros, alguns ciclistas fizeram uma tentativa de fuga sem muita convicção. Depois de apenas dois quilômetros, Nelson Oliveira (Movistar) decidiu ficar parado e esperar pelo pelotão. Jonas Abrahamsen (Uno-X) mudou de ideia depois de três quilômetros, e Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) optou por sair um quilômetro depois. Isso deixou o pobre Simon Guglielmi (Arkéa Samsic), 120º no geral, 1:22:04 abaixo, sozinho na frente da corrida.

“Nunca houve um momento de tédio”, disse ele após a etapa. “É meu primeiro Tour de France, e só o fato de estar aqui é algo que eu nunca poderia ter imaginado. Estar no pódio após a etapa (como o piloto mais combativo) é um sonho que se tornou realidade.”

Depois do sprint intermediário a 88 km do final, que rendeu a Gulgielmi 1.500 euros e a Jasper Philipsen 15 pontos na disputa pela camisa verde, que ele já liderava de forma convincente, mais dois bons ciclistas franceses, Nans Peters (AG2R Citroën Team) e Pierre Latour (TotalEnergies), atacaram e se juntaram a Guglielmi pouco mais de um minuto à frente do pelotão.

Guglielmi foi abandonado na subida de categoria 4, faltando 40 km para o final, e Latour e Peters fizeram um contrarrelógio de alta velocidade para dois homens, tirando o pelotão do sono ao perceber o perigo. Mas as equipes de velocistas não seriam negadas, e a melhor delas, a Alpecin-Deceuninck, comemorou mais uma vitória após um dia de muito calor. A previsão é de mais, e mais quente.