Comer um delicioso queijo e conhecer histórias sobre Louis Pasteur

Deixando a neve um pouco de lado e olhando para o artesanato, mas francês. Em Moirans-en-Montagne, a tradição fica por conta da fabricação de móveis e trabalhos com a madeira. Desde oficinas de artesanato, visitas em casa de artesãos e até um museu dedicado aos brinquedos e às crianças poderão ser vistos nesta cidade.

Poligny também tem uma influência com o artesanato e madeira, mas certamente outros dois pontos vão chamar a atenção: ser famosa pela produção do queijo Comté e uma visita na casa de infância de Louis Pasteur. A gastronomia local acompanha o sabor dos deliciosos vinhos produzidos na região.

A bicicleta que chegou na frente nesta etapa foi a Merida. Sabia que esta marca foi criada em Taiwan?

Matej Mohorič, um ciclista de pensamentos e sentimentos profundos, vence sua segunda etapa 19

Matt Rendell

Quase o primeiro ciclista a atacar na 19ª etapa de hoje, entre Moirans-en-Montagne e Poligny (172,8 km), foi o generoso perdedor de ontem, Victor Campenaerts (Lotto Dstny). Enquanto um grupo de perseguição de 30 homens se aproximava do grupo de ciclistas que o liderava, Campenaerts atacou com Simon Clarke (Israel-Premier Tech) e liderou a corrida por 45 km. Com a contribuição de mais um ou dois ciclistas, a manobra poderia ter chegado à linha de chegada, mas eles foram pegos quando faltavam 30 km para o final.

Após a etapa, Campenaerts acrescentou às imaginações complexas e melancólicas de Mohorič: “Eu sempre tento pensar fora da caixa. Não sou o piloto mais talentoso, não sou o melhor escalador nem o que pensa mais rápido, então sempre tento criar uma situação impossível e tirar o melhor proveito dela.”

Como sugere Campenaerts, o pelotão do Tour de France está repleto de ciclistas com habilidades diferentes, mas muito específicas. Nas etapas longas, no final da terceira semana, quando todos estão de joelhos de exaustão, o esloveno Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) se destaca. Dois anos atrás, ele venceu a etapa mais longa do Tour de France de 2021, 249 km de Vierzon a Le Creusot, no final da primeira semana, após 205 km de ataque. Em seguida, na etapa 19, ele venceu a etapa de 207 km de Mourenx a Libourne, depois de 194 km na fuga.

Após a etapa de hoje, o vencedor, o atencioso e articulado Mohorič, revelou: “Às vezes, neste Tour de France, senti que não pertencia a este lugar, porque todos eram muito fortes e eu não conseguia acompanhar as rodas.”

No entanto, tão profundamente no Tour e em sua fadiga, ele conquistou sua segunda vitória na etapa 19 após 81 km de ataque. Pela primeira vez, ele se aproximou da linha de chegada em companhia: o escalador Ben O’Connor (AG2R-Citroën), cuja velocidade de sprint ele dificilmente poderia temer, e Kasper Asgreen (Soudal-QuickStep), que teria vencido Mohorič facilmente em circunstâncias normais, mas, depois de vencer a etapa de ontem, estava pedalando com as pernas cansadas. O’Connor, consciente de suas limitações em uma etapa que não lhe convinha, e sabendo que o terceiro lugar era o melhor que poderia esperar, trabalhou esportivamente com seus companheiros na fuga.

Asgreen lançou seu sprint na frente, mas o esloveno se aproximou dele e, com uma manobra habilidosa de sua bicicleta, ganhou o meio centímetro necessário para roubar a etapa de seu rival. Moldando seus pensamentos e expressando-os em meio a lágrimas e expressões amassadas de triunfo e arrependimento, ele declarou: “Quando Kasper foi embora, ele estava incrivelmente forte – ele atacou ontem e venceu a etapa – e hoje, para ter a vontade e a determinação de fazer isso novamente, quase senti que não pertencia a este lugar. Mas dei o meu melhor, não apenas para mim, mas para o Gino e para a equipe, e no final você quase sente que os traiu porque chegou antes deles na linha de chegada, mas o esporte profissional é assim mesmo. Sinto muitas coisas neste momento”.

Que esporte mágico é esse que tem pessoas assim.