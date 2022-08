Bicicletas artesanais: arcaico ou exclusivo?

Há seis anos, conheci um senhor chamado Tinno em Medellín (Colômbia). Em 2022, me reencontrei com ele e pude ouvir sobre bikefit. Veja o vídeo do reencontro!

Há seis anos, conheci um senhor chamado Tinno em Medellín (Colômbia). Esbanjava simpatia, sorrisos e alegria contagiante a todos que entravam em seu atelier em um pueblo no alto das altas “montanhas” colombianas.

Na ocasião eu estava fazendo uma Bike Trip pela Colômbia e tive este privilégio de conhecê-lo e ser medido (ou avaliado) pelo próprio Augustín Hincapié. Me lembro como se fosse hoje que ele pegou um pedaço de papel, uma caneta e trouxe o laptop para perto dele e começou a me pedir para manter algumas posições para realizar a avaliação. Cinquenta e quatro! Seus membros são muito simétricos, disse ele em sotaque espanhol. Eu como um praticante de ciclismo há bastante tempo ouvi, sorri e perguntei: um quadro para mim seria 54? E ele sem medir esforços começou uma verdadeira aula que todo e qualquer ciclista antes de comprar a sua primeira bicicleta de centenas de milhares de dólares, deveria ouvir. Este número sempre pairou em minha vida quando o assunto era tamanho de quadro de bicicleta, ainda na década de 90 o padrão era que as bicicletas tivessem tamanhos ímpares ou pares e pronto (o padrão era: 50, 52, 54, 56, 58, 60 e 62 ou 47, 49, 51, 53, 57 e 59) a depender de cada fabricante, mas não variava muito disso.

Voltando ao diálogo com o Tinno, na melhor forma que um homem com 70 anos pode desejar, falamos um pouco mais sobre o tamanho ideal para minha estatura e medidas aferidas em vários segmentos corporais naquele momento. Ele explicava em detalhes cada ação que fizera ali como se não tivesse nenhuma pressa para confeccionar mais vários outros quadros encomendados, que hoje levam cinco meses para ser finalizado, mas isso não parecia problema, ele queria mesmo era mostrar o seu trabalho e deixar muito bem explicado!

Era 2016 e agora, em 2022, estive novamente com ele, com a mesma simpatia, com o mesmo sorriso e com a mesma, ou até mais, energia para atender e explicar tudo! Este ano eu estava acompanhado do meu amigo Bruno Sartório que estava encantado com a bicicleta que estávamos usando durante nossas pedaladas. Em uma primeira impressão ele disse: “Nossa! Olha o peso desta bicicleta! Nem parece de alumínio”. Ele se referia a um quadro feito por Augustín Hincapié e que na verdade era de como molibdênio. E não deu outra, a nossa primeira parada de pedal foi lá no atelier.

Após conversas, risadas, explicações e histórias eu fiz uma pergunta a ele: “Tinno, o que você acha das novas medidas, softwares e empresas que fazem o BikeFit? Ele fez uma maravilhosa explicação, tirou livros datados de três décadas, fotos, artigos e tudo que puderem imaginar para uma verdadeira aula sobre medidas de bicicleta. Foi quando lancei um desafio para ele! Tinno eu acabei de fazer um BikeFit com um dos melhores profissionais do mundo, que tal fazermos uma avaliação aqui agora e em seguida comparamos os números? De pronto, ele disse: “Tire seus sapatos e sente aqui”! A esta altura o Sartório já havia feito as medidas dele e estava pronto para fazer a encomenda da sua estimada nova bike.

Após cinco ou no máximo dez minutos de métricas, anotações, lançamentos e desenho no papel, eis que abro o arquivo do Marcelo Rocha na tela do telefone e comparamos os números que vieram a 99% de precisão! Este é o resultado que temos quando estamos rodeados e procuramos pessoas que realmente entendem, vivem e promovem o que amam, o que fazem…

São mais de 3 mil quadros entregues ao longo de 46 anos de confecção de verdadeiras obras de arte! Em breve, não tão breve, pois os quadros ficarão prontos somente em cinco meses, Brasília receberá os primeiros dois quadros de Augustín Hincapié (modelo Gravel) para rodar e manter escrita esta história de um homem que VIVE PARA O CICLISMO!

