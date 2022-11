Infusão Experience – oportunidade só é oportunidade para quem está preparado

Evento oferecerá um dia intenso de treinamento, onde você terá acesso às ferramentas necessárias para garantir o sucesso da sua empresa em 2023

Você já parou pra pensar no que está impedindo a sua empresa de alavancar e ter resultados mais expressivos? Talvez o que sua empresa precisa agora para decolar de vez e ter os resultados que você sabe que ela é capaz de gerar é apenas que você pare.

É isso mesmo, você não entendeu errado.

Assim como no corpo humano, em que diversos órgãos e sistemas trabalham em conjunto para manter o funcionamento e alcançar determinados objetivos, sua empresa precisa de um checkup e um diagnóstico que irão permitir com que você tenha clareza dos próximos passos que precisa dar para gerar mais faturamento, mais lucro e os resultados que tanto almeja.

Isso e muito mais você vai aprender no ‘Infusão Experience’, no próximo dia 18 de novembro, presencialmente em Brasília, com os maiores mentores empresariais do mercado. Será um dia intenso de treinamento, onde você terá acesso às ferramentas necessárias para garantir o sucesso da sua empresa em 2023.

No evento, você vai aprender três elementos-chave: planejamento, previsibilidade e antecipação. O Infusão também vai mostrar os caminhos que você deverá seguir para ter mais saúde no caixa da sua empresa nesse próximo ano.

O que é o Infusão Experience?

Trata-se de um treinamento para empresários, gestores, líderes e colaboradores que querem subir de nível através de planejamento, metas e um time de alta performance. Por meio das ferramentas e metodologias que você vai aprender na imersão, a sua empresa terá mais organização, processos bem definidos, otimização de tempo, o que vai permitir a geração de mais faturamento e a previsão de receita da sua empresa. Você vai sair da imersão com um diagnóstico da sua empresa, com metas financeiras claras e um organograma do seu time ideal, ou seja, um plano de negócios, que vai alavancar a sua empresa em 2023.

O evento presencial para preparar seu negócio para 2023 contará com:

12 horas de conteúdo para você planejar o 2023 da sua empresa;

Networking com grandes empresários;

Acesso a grandes nomes do mercado;

Aprender a criar as melhores estratégias para alavancar o planejamento da sua empresa para o próximo ano.

Dentre os nomes confirmados, estão:

Ravell Nava, cofundador do Infusão 4.0 e CEO da agência Dois Ellis;

Leandro Vaz, médico nutrólogo e conselheiro do Grupo Sabin;

Beto Pinheiro, sócio do Coco Bambu e do Vasto Restaurante;

Dra. Janete Vaz, cofundadora do Grupo Sabin.

Confira, em detalhes, o que os participantes irão aprender com estes grandes mentores empresariais:

Construção do planejamento estratégico: empresa de sucesso tem objetivos e metas claras. Eles vão te ajudar a construir o planejamento estratégico, com processos de execução, para que sua empresa alcance os objetivos e tenha um 2023 com crescimento de faturamento e aumento de lucro.

Construção da cultura da empresa: uma empresa que cresce tem uma cultura forte. No Infusão Experience vocês irão aprender como desenhar e implementar uma cultura forte na sua empresa. Cultura é o gerente invisível que cuida da excelência do seu negócio.

Organograma do time ideal: se você quer vencer uma Copa do Mundo, você precisa do time certo, e assim são as empresas vencedoras: Pessoas certas, nas posições certas com os processos certos. Aprenda a organizar o seu time em colaboradores estratégicos e ter um time de alta performance que irá alavancar a sua empresa.

Metas financeiras: empresa sem caixa não é empresa. A saúde financeira do seu negócio é a base que vai permitir que o planejamento seja executado.

Você sairá do evento expert em como planejar o seu faturamento; precificação; como definir metas de faturamento; e criar receita previsível.

Serviço

Data: sexta-feira, dia 18 de Novembro

Horário: das 08 às 20h

Local: Royal Tulip Brasília Alvorada – SHTN Trecho 1 – Asa Norte