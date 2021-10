Saiba onde celebrar o Dia Mundial do Macarrão

Hoje, dia 25 de outubro, é comemorado mundialmente o Dia do Macarrão. No Pontão, você pode desfrutar com várias opções maravilhosas: No Mormaii Surf Bar a sugestão é o Spaguetti de Salmão com Camarão, servido ao molho quatro queijos (R$ 59,90). No Wine Garden, a opção é o Mac`n` Cheese (massa cotovelo ao creme de queijos, finalizada com farofa de bacon e cebolete), R$ 45,00. E também no Sallva, com diversas predileções, mas se puder provar o Spaghetti alla Puttanesca (Espaguete ao molho Pomodoro com azeitonas, alcaparras e anchovas), por R$ 72,00 (foto), não vai se arrepender.

Massa em dobro

Para celebrar o Dia do Macarrão, o Cantucci (403 norte) preparou uma delícia de notícia: o chef Rodrigo Melo está com uma promoção imperdível. Para quem pedir (tanto no almoço quanto no jantar) o Casarecce al Pesto (R$ 52) – Massa fresca, molho pesto de castanhas e parmesão, straciatella, tomatinhos confitados, farofinha de panko ao limão siciliano – o prato sai em dobro! Além disso, a casa também oferece outras opções da massa: Fideuá Frutti di Mare (foto) (R$ 59) – Capellini ao molho de frutos do mar (lula, polvo, mexilhão, camarão e vôngole) com toque de pimentão vermelho, ervilhas e aioli de páprica; Spaghetti alla Carbonara di Pulpo (R$ 59) – Espaguete, polvo e pancetta salteados, gema de ovo, parmesão e pimenta do reino.

Foto: Davi Fernandes de Freitas

Outras novidades da Coluna À Mesa

A associação do nome do chef Dudu Camargo (foto) com a palavra talento é muito comum. Quem escuta esse nome sabe que está acompanhado de pratos criativos, inusitados e super deliciosos.

Por isso, o gastrólogo foi convidado para a primeira edição do Nord Festival, comandando o cardápio de guarnições do evento. Para quem ainda não se habituou, o festival convida cinco chefs renomados para um dia de celebração da gastronomia com foco em carnes e pontos diversos de churrasco. O evento começou ontem, segue todos os domingos e vai acontecer nas próximas quatro semanas.

Foto: Bruno Stuckert

Brasília recebe um astro em novembro

Para quem já visitou algum restaurante do Grupo Fasano, sabe que o nome Salvatore Loi (foto), um dos maiores chefs do cenário gastronômico paulista, é um gastrólogo a se acompanhar. Pois bem… parece que Brasília já tem seu presente de Natal adiantado. O chef Salvatore terá uma casa só dele na capital brasileira, mais precisamente, na quadra 403 Sul. O restaurante, que será de comida italiana, terá um cardápio autoral e contará com alguns dos pratos que marcaram a história do chef ao longo desses 20 anos no Brasil. Ansioso? Já estamos contando os dias.

