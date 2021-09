O Caso Prevent Senior

A história da Prevent Senior serviu para escancarar um problema que atinge o Brasil: o do mercantilismo que afeta parte da Medicina

O escândalo da Prevent Senior, plano de saúde proprietário dos Hospitais Sancta Maggiore, está entre os mais escabrosos e horrendos crimes já praticados no Brasil, e deve ser rigorosamente investigado e não pode ficar impune. Esse nome Senior, significa que a empresa é voltada para pacientes seniores, ou seja, pessoas mais velhas, tanto que a média de idade de seus filiados e pacientes é de 68 anos. Com a chegada da pandemia de Covid-19, essa empresa falsificou atestados de óbito e adotou tratamento precoce, contrariando todas as orientações e determinações da ANVISA e da comunidade médica. Rasgou, entre outros crimes, um parágrafo do Juramento de Hipócrates, que diz: “A ninguém darei por comprazer, nem remédio mortal, nem um conselho que induza a perdas”. Na verdade, a empresa agiu como uma organização criminosa, intimidando médicos e profissionais de saúde transformando seus ambulatórios em salas de tortura, matando pessoas ao ministrar-lhes Cloroquina e Ozonioterapia. No mês de abril de 2020, o Hospital Sancta Maggiore, de São Paulo, chegou a responder por 58% das mortes por Covid da cidade. Um horror!

Essa história da Prevent Senior serviu para escancarar um problema que já há muito tempo atinge o Brasil: o do mercantilismo execrável que afeta parte da Medicina no país, que é voltada apenas para o lucro e nada mais. Tanto é que o tratamento precoce tem recebido o apoio do Conselho Federal de Medicina! Pode? A catástrofe do Coronavírus que se abateu sobre o Amazonas o ano passado foi fruto da política de tratamento fajuto adotado pelos governos federal e estadual. Sem leitos hospitalares, parte dos doentes foi levada para o estado do Ceará, de avião, pela HAP Vida, a maior rede hospitalar do norte e nordeste do Brasil. Resultado: o Ceará, que vinha como um número de mortes semelhante ao de Pernambuco, viu seus índices crescerem assustadoramente. Tudo fruto da negligência desse plano de saúde. Agora, vejam quem é o dono do Grupo HAP Vida. Trata-se de um médico cearense que se tornou um dos homens mais ricos do mundo, e o quinto mais rico do Brasil, com um patrimônio de 7,5 bilhões de dólares, construídos a partir do nada.

Hoje, adoecer e ir para alguns hospitais privados, seja por plano de saúde, seja particular, é ser utilizado como um objeto, um produto que serve apenas para gerar dinheiro para essas redes. Você é simplesmente sedado, entubado, furado, cortado para que fique mais tempo internado e dê mais lucro para a empresa. A concorrência entre essas redes e planos de saúde é brutal, semelhante ao de gangsteres lutando pelo tráfico de drogas. Digo isso sem exagero. Basta ver as aquisições e fusões existentes entre eles.

Claro que a grande maioria dos médicos são honrados, dignos e voltados para o bem-estar de seus pacientes. Não há porque generalizar. A Medicina é uma área em que há muita concorrência, algo que ocorre desde a Universidade, em que só entram aqueles mais dedicados e focados em seu objetivo. Isso acontece também porque no Brasil, talvez a única profissão que não falta emprego com uma boa remuneração é a de médico. E Ser médico requer vocação. Os médicos merecem todo o nosso respeito e admiração por lutarem por nossa saúde. Eu só tenho elogios para aqueles a quem entrego minhas dores e doenças. Mas não posso fechar os olhos para o que estamos vendo. Não posso fazer como o cruel Macbeth, que, ao saber que sua perversa esposa, enlouqueceu, diz para seu médico: “Jogai A medicina aos cães! Não preciso dela”. Nada disso. Precisamos, sim! Mas precisamos de médicos e hospitais que honrem seu juramento e não se comportem como fariseus que se preocupam apenas em enriquecer a custa do sofrimento de seus pacientes. A punição da Prevent Senior deve ser exemplar! Seus crimes gritam nas redes!