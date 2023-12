Ler é sonhar!

Shakespeare diz, em “Sonho de uma Noite de Verão”, que “os apaixonados e os lunáticos têm cérebros ardentes, fantasias visionárias que percebem o que a fria razão jamais poderá compreender”. É sobre a capacidade de imaginar, e de onde podemos encontrar fontes para que isso ocorra que quero falar, e da enorme importância que a imaginação tem nas nossas vidas.

Somente uma fração ínfima da população mundial – nunca a humanidade gozou de fartura em bens materiais maior do que agora – pode ter acesso a quase tudo que o desejar. Pouquíssimos, podem ter residências espalhadas pelo mundo, casas de campo, jatinho, helicóptero, iate, vários prédios de sua propriedade, obras de arte, Ferraris, etc. Por mais que a maioria das pessoas lute desesperadamente por isso. Mesmo nos lugares mais ricos do mundo, Londres, Los Angeles, raríssimos gozam do privilégio de “ter tudo”. Simplesmente, porque o planeta não tem recursos naturais suficientes para isso.

Como os miseráveis, pobres, classe média alta e baixa e ricos representam 99% da população mundial, o que consola esse povo para eles não “morrerem de inveja” desses 1% restantes, que tem tudo? Ah, sim, tem também um minúsculo grupo de homens públicos, presidentes, governadores, ministros e outros cargos, que o Estado oferece acesso a muitos privilégios que só os milionários têm. Mas isso é provisório, é uma questão de exercício de mandato.

Então, que restaria como consolo e diferencial, além de viver a vida com suas alegrias e tristezas, dentro de sua classe social, para essa enorme massa que não tem acesso ao que os milionários têm? Digo isso, porque pessoas se embrutecem, se corrompem, vendem a alma, o pai e a mãe, matam se for necessário, para enriquecerem. Não que riqueza material seja garantia de felicidade ou de bem-estar. Tem muito gente rica presa mundo afora. No Brasil, nem tanto.

Daí, pergunto: o que pode transformar uma pessoa sem muito dinheiro tão rica quanto um milionário saudável, desses que sabem usufruir da vida de forma sensata? Diria que a força da imaginação, a capacidade de se transportar para outras situações, no espaço e no tempo. Aquilo que “a fria razão jamais poderá compreender”, como disse Shakespeare. É aí que entra o poder da arte, a capacidade de criar – benção concedida a raríssimos – e a leitura, esse tesouro acessível a todos, que tem o poder de transformá-lo num milionário. Algumas pessoas têm as duas coisas: a imaginação de Joan Rowling, criadora de Harry Potter, a transformou numa bilionária. Os artistas e os empreendedores pertencem a essa categoria especialíssima.

Há poucas coisas tão maravilhosas quanto ler, entrar em um livro e viajar para lugares que você nunca imaginou que existissem. Sem contar, a quantidade de informações e de cultura que se adquire. Faz diferença para mim, contemplar as Portas do Paraíso do batistério da Igreja de Nossa Senhora das Flores, em Florença, na Itália, e discorrer, por horas, sobre suas formas, e de quando, e porque ela foi construída; ou olhar para igreja de Santa Sofia em Istambul (Constantinopla), na Turquia, e contar a história do mundo nos últimos dezessete séculos a partir dela. Tem milionário que não sabe o que é isso. Mas um ávido leitor sabe, e nessa hora ele é mais do que um milionário texano. Assim, um milionário ignorante olhando para a Catedral de São Pedro, em Roma, não passa de um jumento olhando para uma igreja.

A arte nos torna sublimes, a dança, teatro, música, cinema têm o poder de nos elevar como seres humanos. Mas a forma mais gratuita de libertar a imaginação é a Leitura, acessível até mesmo aos miseráveis. Se você não é aventureiro, ator de Hollywood, escritor de sucesso, Bill Gates, estadista, recomendo a forma mais fácil e cômoda de se sentir grande, e no conforto de sua casa, sem correr nenhum risco, leia um bom livro!

Diz Virgínia Woolf que “quando chegar o dia do julgamento e os grandes conquistadores, advogados e estadistas se apresentarem para receber suas recompensas, o Todo-poderoso dirá, não sem uma certa inveja, quando nos vir aproximando-nos com nossos livros debaixo do braço: ‘Vejam, esses não precisam de recompensas. Nada temos aqui para dar a eles. Amaram ler’.”

Ler é sonhar!

Feliz Natal e Próspero Ano Novo!