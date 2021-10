Vino! O mais novo Wine Bar de Brasília inaugura em novembro

Franquia de Curitiba, Vino! Wine Bar, será inaugurada em novembro na 413 sul

O Vino! maior rede de wine bar do país, chega a Brasília! A mais nova casa do Grupo Vino! abrirá as portas na 413 Sul, na primeira semana de novembro, com uma proposta que foge à regra quando o assunto é consumo de vinhos.

O foco no Vino! é a simplificação, com ambientes intimistas e descontraídos, sempre acompanhados de boa gastronomia e uma linguagem descomplicada. A franquia curitibana Vino! Abrirá as portas na capital federal na 413 Sul, na primeira semana de novembro, com uma proposta que promete inovações.

Conduzida pelo empresário Antônio Horácio Fernandes. Por aqui, serão mais de 400 rótulos, que podem ser consumidos em garrafa ou taça. Seguindo a linha democrática, o preço cobrado pela taça será proporcional à quantidade retirada da garrafa.





O cardápio da casa contará com pequenas porções para que o cliente possa provar e harmonizar diferentes pratos com vinhos variados. Entre as opções, tábua de frios, com seleção de queijos e embutidos nacionais e importados acompanhados de torradas e geleia da casa, arancinis e burratas.

Já dentre os pratos principais figuram os risotos e o espaguete Carbonara com gema mole. Para adoçar o paladar, torta de chocolate com calda de Nutella e o brie no forno com mel e amêndoas.

Atualmente o Grupo Vino! fundado em Curitiba, conta com mais de 10 unidades distribuídas nos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal.

Então se preparem para curtir essa nova experiência no próximo mês.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço

Vino! Wine Bar Brasília

413 Sul, bloco D, loja 30.

Telefone: (61) 99539-5830.

De segunda a quinta, das 17h às 23h30.

Sábado, das 17h às 00h30.

Instagram: @vino.brasilia