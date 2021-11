Vinho, moda e música juntos em uma noite especial

Primeiro desfile unindo moda e degustação de vinhos da cidade acontecerá na próxima quarta (1), no Wine Sounds

Prepare-se para uma noite inesquecível! O grupo Vemvinho em parceria com a Wine Sounds vão realizar um desfile de moda harmonizado com música e vinhos. Um evento inédito e exclusivo em Brasília, realizado em um espaço pensado para promover encontros inusitados como esse, reunindo moda, vinho e música.

As uvas são como a moda. Apresentam padrões e tendências que criam os mais variados estilos e dão a liberdade de escolher aqueles que mais combinam com o gosto e a personalidade de cada pessoa.

A sinergia entre esses mundos inspirou o grupo VemVinho a criar um desfile inovador para o lançamento da nova coleção Verão 2022 da Lalinda Store, da empresária Alessandra Casimiro.

Durante o evento os participantes serão apresentados sete looks da grife, que as modelos desfilarão pelo salão, devidamente harmonizados com sete vinhos da linha Signature do renomado enólogo argentino Marcelo Pelleriti.

A consultoria de estilo, harmonizando os looks com os vinhos, ficou a cargo da especialista em moda Mirella Matos. Já a curadoria dos vinhos é das wine influencers Dai e Daia Nasteoli, que apresentarão cada rótulo durante o desfile.

Para participar do evento estão disponibilizadas duas modalidades de reservas:

A Reserva Simples

R$ 40,00 por pessoa, que inclui a entrada no Wine Sounds Bistrô, o desfile e a música.

A Reserva Premium

R$ 247,00 por pessoa; que além de tudo que a Reserva Simples dá direito, também participará da degustação dos seguintes vinhos selecionados:

Marcelo Pelleriti Reserve Chardonnay

Marcelo Pelleriti Winemaker Series Malbec

Marcelo Pelleriti Reserve Malbec

Marcelo Pelleriti Cabernet Sauvignon

Marcelo Pelleriti Selection Campos de Los Andes

Marcelo Pelleriti Gran Reserve Blend

Marcelo Pelleriti Gran Cuvee Blend

Coleção de vinhos Marcelo Pelleriti

E para acompanhar tudo isso a Wine Souds disponibiliza um cardápio com deliciosas pizzas, empanadas e tábuas de frios. Além das comidinhas também estarão à venda outros vinhos e demais bebidas como cerveja, refrigerantes, sucos e águas. Estes itens serão cobrados à parte conforme o valor do cardápio e não estão incluídos no valor da reserva.

As reservas estão disponíveis pelo app da Wine Sounds em www.winesounds.app onde também é possível consultar o cardápio da casa.

E para finalizar com chave de ouro, no final o público terá uma breve apresentação de um dos patrocinadores do evento a GWX Investimentos.

Escolha sua experiência e aproveite!

Serviço

Moda e Vinho

Data: 01/12/2021

Bistrô Wine Sounds

Local: Associação dos Servidores do Tribunal de Contas da União (ASTCU), no Setor de Clubes Esportivos Sul Trecho 2. As reservas devem ser feitas pelo app da marca.