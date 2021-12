O Vinho e a Moda

Vinho e a Moda, qual a sinergia que existe entre esses dois mundos?

Vinho e moda têm mais pontos em comum do que parece. Primeiro, o vocabulário. Descrever o vinho é como descrever a aparência de uma pessoa. Como saber a diferença entre vinhos e visuais ao evocar sua cor, elegância, redondeza, volume ou fechado, delicado, estrutura e caráter? Ambos envolvem os sentidos humanos: visão, tato, olfato e paladar.

Do “pronto a vestir” a “alta costura” ou de um vinho “pronto a beber” a um Premier Cru Classe, existe uma vasta gama de preços. Tanto o vinho quanto a moda exigem materiais de qualidade: os melhores tecidos para roupas e as melhores uvas para vinhos.

Também há renovação regular: quatro vezes por ano para as novas coleções da moda ou após cada colheita do vinho. Nas etiquetas de cuidados ou rótulos de vinho, você pode encontrar instruções para ajudá-lo a lavar suas roupas ou servir seu vinho na temperatura perfeita.

Então, por que não usar essas semelhanças para encontrar o vinho ideal da forma como você encontra o look perfeito de acordo com o seu estilo e gosto pessoal?

Foi o que a Daiana Nasteoli, Alessandra Casimiro, Mirella Matos e eu aspiramos transmitir no evento Vinho & Moda que aconteceu no dia 16 de Dezembro no WineSounds em Brasília – encontrar a harmonia perfeita entre esses dois mundos respeitando a personalidade de cada ser.

Durante o desfile foram apresentados sete rótulos da linha Signature do renomado enólogo argentino Marcelo Pelleriti, e sete looks da grife Lalinda Store perfeitamente harmonizados com a música, os três unidos em um momento mágico e único. A consultoria de imagem foi feita pela especialista Mirella Matos e a curadoria dos vinhos pela Wine Influencer Daiana Nasteoli e eu.

“Absolutamente. Eu vejo principalmente um paralelo entre marcas de qualidade e autênticas ​​de moda (como a minha) e os vinhos da linha Signature do enólogo Marcelo Pelleriti, que foram degustados durante o desfile. A dedicação, paixão e a precisão com que se faz um vestido ou um vinho são muito semelhantes. Minhas peças são todas escolhidas a dedo. Tudo, desde o desenho do padrão, cores e até o tipo de costura, todas as peças propostas tem materiais de muita qualidade. O amor e o respeito pelos dois mundos transparecem em cada peça de roupa, tal como no sabor dos vinhos do Pelleriti, onde são selecionadas as melhores uvas com os maiores critérios de elaboração” Alessandra Casimiro dona da grife Lalinda Store

“Talvez a relação qualidade-quantidade seja semelhante neste caso. Você não precisa de uma quantidade infinita de roupas, você precisa de peças bem escolhidas, de boa qualidade, que se ajustem à sua personalidade, ou seja, ‘seu gosto pessoal’ e que façam você se sentir bem. Meus pensamentos sobre o consumo de vinho são semelhantes. Estou muito mais interessada em degustar vinhos com personalidade do que um litro de spritzer. Quando degusto um vinho, gosto de fazer da maneira certa, assim como hora de escolher uma roupa.” Daiana Nasteoli co-founder do Grupo Vemvinho.

Tenho experiências inesquecíveis no mundo dos vinhos, mas o desfile me proporcionou uma experiência realmente inesquecível. Foi por causa dele que realmente compreendi a diferença entre ‘Moda & Estilo’ e o que realmente tem em comum entre esses dois mundos o ‘do Vinho e o da Moda’.

A moda está relacionada com ‘oferta’. Moda é referência, algo que muda com as estações e que é feito para agradar o maior número de consumidores, assim como os rótulos e produções de vinhos, já o estilo está intimamente ligado ao seu poder de escolha. Ele representa a sua marca, é construído a partir da sua identidade e reflete fielmente a sua personalidade, seu gosto pessoal. E a sua personalidade não muda quatro vezes ao ano né? Assim é no mundo dos vinhos. Existem os vinhos que estão na moda, e a todo tempo são criados novos rótulos e tendências de produção. Posso experimenta-los, mas o meu estilo de vinho estará sempre relacionado às minhas preferências e não somente à moda.

“Isso não significa que Estilo é algo engessado e que nunca evolui, assim como os vinhos de guarda que evoluem dentro da garrafa e melhoram com o tempo. Afinal de contas, nós enfrentamos mudanças constantes nas nossas vidas: mudamos de idade, de tipo físico, de profissão, de objetivos profissionais e até de condição financeira.” Mirella Matos consultora de estilo e imagem.

Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Curiosidades sobre vinho & moda

A estilista e ícone de estilo Coco Chanel, ficou famosa pelo vestidinho preto, mas a House of Chanel diversificou-se para o vermelho com a compra dos robustos Château Rauzan-Ségla , Château Canon e Ulysse Cazabonne . A Chanel também adquiriu a vinícola St. Supéry em Napa Valley em 2015.

O champanhe está sempre na moda na Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) . A LVMH abriga coleções mundialmente famosas de vinhos, moda, perfumes, cosméticos e joias, incluindo Dom Pérignon , Krug e Château d’Yquem , além de Fendi , Givenchy , Christian Dior e Bulgari.

O proprietário / enólogo Massimo Ferragamo Castiglion del Bosco é o presidente da Ferragamo USA , bem como o filho mais novo do sapateiro mais famoso da Itália, Salvatore Ferragamo.

A vinícola francesa Piper-Heidsieck, em parceria com Christian Louboutin, famoso designer de sapatos, criou um sapato de salto alto de cristal, Le Rituel, para servir de taça de uma Cuvée Brut.

Um spritzer é uma bebida gelada, geralmente feita com vinho branco e seltzer, club soda ou água mineral cintilante.