Substituição: sai eleição, entra Copa do Mundo

Início da competição tira hegemonia da política nas redes sociais

Na última semana, as eleições mais disputadas da nossa República ainda ocupavam as principais manchetes dos principais jornais e lideravam como assunto mais comentado nas redes sociais. Mas agora tudo indica que um novo tema irá tomar o protagonismo nacional. A Copa do Mundo teve início neste domingo (20), e a atenção da população está mudando rapidamente para o evento esportivo.

A Copa é realizada tradicionalmente no meio do ano, e a mudança para o final o ano é algo inédito e excepcional. Como as eleições brasileiras são realizadas em outubro, normalmente se vivia o clima de Copa durante todo o primeiro semestre, para depois a população mudar a atenção para a corriad eleitoral. Com a mudança de datas em 2022, parece que o tempo de preparação para o mundial de futebol mudou. Ruas, casas e lojas estão correndo contra o relógio para se produzir para o grande evento do esporte mais amado em nosso país.

Segundo o Datafolha, metade da população brasileira está muito interessada em acompanhar notícias sobre a Copa. No Twitter, isso fica evidente. No último fim de semana, pela primeira vez em meses, as ações de Lula e Bolsonaro não lideraram como assuntos mais comentados. A chegada da seleção no Catar e a abertura do mundial tiveram maior alcance e destaque na rede social.

A Meta, maior conglomerado de redes sociais, realizou uma pesquisa com seus usuários. Foi constatado que 84% dos brasileiros pretendem assistir aos jogos do Brasil e os principais lances da competição. Esse número é superior aos 67% dos brazucas que declararam na última pesquisa Ipec, realizada antes do segundo turno, que afirmaram ter interesse elevado em acompanhar as eleições. Por mais que a política tenha se transformado em uma batalha de lados que defendem seus líderes de forma apaixonada, a Copa é uma grande paixão de longa data dos brasileiros.

Parece que finalmente o país terá um momento de tranquilidade na tensão política que protagonizou embates em toda sociedade. E isso ocorre não pelo arrefecimento dos ânimos, mas pela paixão do brasileiro por uma festa, a festa do futebol mundial.