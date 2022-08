Janones chega para popularizar redes sociais de Lula

Deputado federal se alia ao ex-presidente para ajudá-lo a falar com a população pelas redes

Na última semana, a campanha de Lula recebeu um novo aliado que transformou a forma de comunicação de suas redes sociais. Via Facebook, em uma live, o novo apoiador foi anunciado. No sábado (13), o petista fez mais uma transmissão ao vivo com o aliado, desta vez para anunciar que garantiria o valor de R$ 600 de auxílio emergencial para a população carente caso seja eleito, além de fazer diversos ataques ao modelo econômico do atual governo.

Mas quem é esse novo aliado que agora diz: “Lula é o maior líder político deste país e vai esmagar Bolsonaro nas redes” e “Defendo que Lula tenha um gabinete do amor, comunicando da maneira que a rede social pede, vamos espalhar tolerância, amor e o bem”?

Na política, muitos tentaram se comunicar com as classes mais baixas, porém, são poucos os que conseguiram fazê-lo com sucesso. Lula foi vitorioso com sua oratória simples, que mobilizou multidões em eventos públicos, mas não conseguiu levar essa simplicidade e conexão para as redes sociais, onde sempre se apresentou de forma muito formal e intelectual. Bolsonaro cresceu nas redes sociais, auxiliado pelos filhos, quando percebeu a potência de uma linguagem informal — e muitas vezes até vulgar, conquistando milhões de seguidores.

Um nome se destaca na nova geração de políticos pela comunicação digital bem feita em suas redes. Trata-se do mineiro André Janones, 38 anos. Bolsista, se formou em Direito e ingressou na política pelo Partido dos Trabalhadores. Em 2018, foi um dos deputados mais votados de Minas, com mais de 170 mil votos. Com discurso simples e direto, o deputado ganhou projeção durante a criação do auxílio emergencial, fazendo lives diárias no Facebook e viralizando vídeos curtos pelo WhatsApp. Mesmo fazendo oposição ao governo federal, ficou conhecido por muitos como pai do auxílio.

O local que Janones escolheu para priorizar sua comunicação é simbólico. A maioria dos políticos de expressão nacional utilizam o Twitter para mensagens rápidas e o Instagram e YouTube para vídeos elaborados. Janones consolidou sua narrativa no Facebook, rede que tem usuários com mais idade, fora das grandes capitais e nas classes sociais mais baixas.

Dois momentos simbólicos nessa primeira semana de aliança entre Janones e Lula chamam atenção pela mudança drástica na comunicação do ex-presidente. São eles:

Auxílio Brasil de R$ 600: no dia em que o governo federal começou a pagar o novo valor do Auxílio Brasil, as redes sociais estavam completamente dominadas e engajadas por apoiadores do presidente Bolsonaro. Janones então fez uma de suas famosas lives urgentes, no Facebook. O mineiro, com um papel em mãos e tom elevado, disse que o Executivo aplicou um golpe na população. Continuou afirmando que o pagamento do novo valor será somente até dezembro e que o presidente fez isso para enganar os eleitores. Mais de 15 milhões foram impactadas pela live, compartilhada inclusive por Lula. Linguagem comum: Janones fez um post com fortes críticas à linguagem utilizada pela esquerda nas redes sociais. Afirmou que a forma acadêmica de escolher os termos afasta a população mais humilde.

Essa nova aliança evidencia a importância de escolher a plataforma e a linguagem direta para falar com toda população. O acesso a internet não é algo restrito às elites intelectuais, a maior parte da população brasileira se encontra lá e cabe ao político falar com todos.