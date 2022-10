Influenciadores desbancam políticos tradicionais e aumentam presença na Câmara Federal

Um político nada mais é que um representante e influenciador de determinado grupo social, e as novas mídias são um ponto de encontro entre autoridade e população

Se há alguns anos um analista político falasse que nomes como José Serra (ex-ministro), Heloísa Helena (ex-senadora), Rodrigo Rollemberg (ex,-governador) e Eduardo Cunha (ex-presidente da Câmara) não venceriam a eleição para a Câmara dos Deputados, certamente não seria levado a sério.

As eleições de 2022, no entanto, comprovaram que vivemos um novo ciclo na política nacional. Espaços

ocupados por políticos tradicionais, nomes até então incontestáveis, foram derrotados em detrimento do crescimento do número de influenciadores digitais eleitos. Nikolas Ferreira, Felipe Becari, Maurício de Souza e Thiago Gagliasso são exemplos de celebridades digitais que ganharam espaço nas redes com seus posicionamentos e foram eleitos deputados.

Além desse movimento de influenciadores que tiveram vitórias com número elevadíssimo de votos, existe outra movimentação importante a ser apontada. Com o fortalecimento das redes sociais, surgem os influenciadores de determinada categoria profissional. Espaço que sempre foi ocupado pelos presidentes de sindicatos e associações, agora membros de categorias (ex: operários, motoristas militares etc) também buscam em celebridades digitais o seu representante.

Alguns deputados com histórico na representação clássica de categorias, como presidentes de sindicatos e associações, não foram eleitos. Para citar casos emblemáticos, relembro que os deputados federais Paulinho da Força, Vicentinho e Coronel Telhada, representantes bem votados anteriormente, não conseguiram se reeleger.

Por outro lado, os deputados federais eleitos, Guilherme Boulos, Delegado Palumbo e Delegado da Cunha, foram alçados a representantes de categoria profissionais também pelo sucesso obtido nas redes sociais.

Um político, independente de sua ideologia, nada mais é que um representante e influenciador de determinado grupo social. As novas mídias são um ponto de encontro e identificação, e o político dos tempos atuais que pretenda ter êxito nas eleições precisa obrigatoriamente ter alguma presença nesse meio.