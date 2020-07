Triumph investe na modernização da sua Rede de Concessionárias mesmo durante a pandemia

PUBLICIDADE

Apesar de todas as dificuldades impostas pela pandemia do coronavírus, a Triumph manteve seu planejamento de modernizar sua rede de concessionárias no Brasil e adequar a sua identidade visual ao padrão mundial da marca, seguindo o seu novo conceito, chamado “New Triumph World Black”. No início de junho, por exemplo, a Concessionária Raja, de Belo Horizonte (MG), foi reinaugurada em novo endereço, completamente diferente. Hoje, às 18h30, vai acontecer a Live para a reinauguração oficial da British Triumph, em Brasília (DF), seguindo as mesmas orientações. No próximo dia 28 de julho será a vez da CWB Triumph, de Curitiba (PR), que também foi totalmente modernizada.

“As Concessionárias Triumph são o espaço para que o público faça uma imersão na marca, compartilhando sua paixão e descobrindo a sua perfeita pilotagem. Este novo sistema de identidade das Concessionárias foi criado para proporcionar a essas pessoas uma experiência verdadeiramente diferenciada e de alta qualidade. O ‘New Triumph World Black’ foi planejado para posicionar a Concessionária no centro desta experiência inovadora, atraindo muitos clientes e construindo um relacionamento positivo com este público. Como uma marca forte no mundo todo, a consistência é a chave para oferecer uma experiência inesquecível e prazerosa para os clientes. Nosso objetivo é que eles sejam presenteados com a mesma qualidade de experiência em qualquer Concessionária Triumph do mundo”, explica Paul Stroud, diretor Mundial de Vendas e Marketing da Triumph.

Devido ao momento que vivemos, estas reinaugurações são marcadas por Lives nas quais as equipes de cada concessionária apresentam e explicam cada detalhe do novo conceito para o público, com o apoio de Pablo Berardi, instrutor-chefe do Triumph Riding Experience (TRX). Nestas Lives também é apresentada, com mais detalhes, a novíssima Tiger 900, recém-lançada no mercado brasileiro. “As reinaugurações das lojas, dentro do nosso padrão premium, em plena crise, representam mais um exemplo de como a Triumph e seus concessionários acreditam no mercado brasileiro e também na retomada do nosso mercado.

Estamos muito felizes com as três novas lojas, que reafirmam nosso compromisso com o cliente de oferecer os melhores produtos, a melhor experiência e o melhor atendimento”, acrescenta Renato Fabrini, gerente geral da Triumph do Brasil. As Lives acontecem no perfil oficial de cada Concessionária no Instagram. Para acompanhar a apresentação da nova Concessionária British Triumph, de Brasília, a partir das 18h30 de hoje, acesse o perfil @triumphbrasilia no Instagram. O público presente poderá comprar roupas da marca Triumph com desconto de 10%.

O “New Triumph World Black” inclui desde a utilização da cor preta na comunicação visual (substituindo o azul anterior) até uma disposição mais inteligente e interessante de motocicletas e acessórios pelo ambiente da concessionária. Por exemplo, ao redor de uma motocicleta da linha Tiger, o visitante vai encontrar uma gama de produtos relacionados a este modelo, como roupas e botas apropriadas para o uso numa moto Big Trail ou mesmo os acessórios que estão disponíveis para cada Tiger – e assim por diante também com as demais motocicletas da marca.

Sobre a Triumph

A Triumph Motorcycles Brazil é uma das 12 subsidiárias da empresa pelo mundo e conta com sede em São Paulo (SP) e fábrica em Manaus. A marca conta com 18 Concessionárias no Brasil nas cidades de São Paulo (SP), Campinas (SP), Ribeirão Preto (SP), São José dos Campos (SP), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Curitiba (PR), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), Goiânia (GO), Florianópolis (SC), João Pessoa (PB), Londrina (PR), Vitória (ES), Várzea Grande (MT), Fortaleza (CE) e Salvador (BA).

A Triumph possui o portfólio mais completo do mercado entre as marcas premium, oferecendo três pilares principais de produtos: Clássica, Adventure e Roadster. Fundada em 1902, a Triumph Motorcycles é uma empresa global, atuando diretamente em 13 países, por meio de suas filiais, e indiretamente em mais 57 mercados, através de distribuidores independentes. A Triumph é a maior fabricante britânica de motos e a marca que mais cresce no segmento acima de 500 cc nos países nos quais está presente.

O faturamento mundial da empresa gira em torno de R$ 2,1 bilhões e suas vendas no varejo superam as 63.400 unidades anuais, com produção acima de 67.000 motos por ano. No mundo todo, a Triumph possui mais de 700 concessionárias e perto de 2.000 funcionários.

