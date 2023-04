“Passar pano” pra macho ou confiar nas palavras dele?

Qual o momento certo para sabermos se estamos “passando pano” pra macho ou confiando que eles não vão repetir antigos padrões?

Eu poderia começar com: me ajuda a te ajudar, cara!!! Mas o buraco é bemmm mais embaixo.

São muitos e muitos anos observando e ouvindo vocês homens e suas parcerias de vida e posso dizer que temos muito trabalho a ser feito. Quem temos? Nós pessoinhas que convivemos em sociedade.

O machismo ainda é muito estrutural, o que significa que as vezes nos perdemos em relação ao que é nosso e o que é aprendido socialmente e dentro de casa. Ou seja, qual o momento certo para sabermos se estamos “passando pano” pra macho ou confiando que eles não vão repetir antigos padrões?

Felizmente ou infelizmente tendemos a acreditar no início da relação em frases como “ele me ama”, “comigo vai ser diferente” E não é sobre você, sua maravilhosa. É sobre culpa, privilégio, falta de sororidade, falta de apoio emocional, vergonha, constrangimentos. É tanta farinha diferente no mesmo saco que é difícil saber onde começa uma e termina a outra.

Confiança também passa pelo fato de fazer algo realmente ser diferente, principalmente se foi acordado entre as partes. Mas Infelizmente muitos homens falam que vão buscar “ajuda” só pra não terem mais cobranças a respeito do tema dentro de casa. Mas e quando não passam de promessas?

Já conheci muitos homens legais, porém cheios demais de palavras bonitas e só.

Hoje o cara fazer terapia é pré requisito sim. Pelo menos pra mim, na vida pessoal. Cada um aprendendo a lidar com suas questões individuais.. Então já te adianto, se seu parceiro corre da terapia mais que diabo da cruz. Repense.

Afinal, se ele não cuida da própria saúde mental porque acha que não precisa, vai sobrar pra quem?

Já responde essa perguntinha me contando sua versão da história, que tal? [email protected].

Até a próxima.