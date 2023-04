Detalhes que fazem a diferença

Sentir apetite e desejo são indicadores de que estamos vivos. Mas e quando esses sentimentos também nos causam sofrimento?

E se aprendêssemos mais sobre nós através do prazer?

Existem diversas outras formas de aprendermos as coisas que não através do sofrimento. Podemos aprender pelo amor ou pela dor, mas muitos de nós ainda espera chegar num momento muito grande de sofrimento e angustia pra olhar realmente pra si.

Nesse caso o prazer vem com aquele lugar de alívio, fuga da realidade, recompensa, doses de dopamina e satisfação imediata. Esquecemos de olhar pro simples (por uma questão de habituação de estímulos) e buscamos cada vez mais prazer no grandioso.

Somos treinados direitinho.

Mas nem tudo que é prazeroso, é saudável. E tá aí um ponto importante de reflexão.

As vezes depois de um dia difícil buscamos refúgio naquilo que não nos faz pensar nos problemas. Comidas, bebidas, drogas, pessoas, sexo, pornografia, atividades de casa. Cada um dia nós com suas devidas demandas e fugas. O real problema disso tudo é que se você não olha pro problema, você provavelmente não aprenderá a lidar com ele, o que aumentam as chances de ele surgir de novo e te deixar desse jeito ai… que só tu sabe como é ruim.

Agora se você se encontra com pessoas que ama, ri, chora, conversa sobre a vida, se aprofunda, se sente amado, vulnerável, visto… seu corpo e sua mente se sentirão melhor e mais perto de um prazer mais duradouro e saudável.

Eu sei que parece clichê. Mas a gente ta adoecendo por não olhar pra si com amor e acolhimento.

A vida já é muito difícil. Que possamos aprender a usar o prazer nos nossos momentos difíceis também e não como fuga, mas como ferramenta de evolução.

Como? Entendendo que a verdadeira felicidade vem da sua relação de intimidade e profundidade com você mesmo. Na prática isso significa ser mais amável, acolhedora e menos, bem menos cruel com sua pessoinha, ainda que em pensamentos, que tal?

É difícil, eu sei…

Mas tenho certeza que cê merece ser tratada com mais carinho.

Gostou do texto?

Até a próxima.