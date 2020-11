Via Marte: Flats-Desejo para o Verão

PUBLICIDADE

A temporada quente começa a dar as suas caras e a Via Marte já está preparada para atender aos desejos e necessidades das Garotas do Brasil. A marca traz em sua Coleção Verão 2021 um mix de flats que prometem trazer muito frescor e estilo para o público feminino.

Entre os destaques, figuram os incensados slides, que retornaram à cena há algumas temporadas, trazendo o melhor dos anos 90 com uma boa dose de exuberância, com materiais apeluciados e brilhos, além dos efeitos tie dye que vieram dos anos 70 para colirir o look feminino nesta estação. Para quem gosta de um toque mais futurista, os materiais em vinil transparente e metalizados coloridos são o tem-que-ter. Já para quem quer fazer o tipo delicada, há um arco-íris de possibilidades em tons candy, para adoçar o look com muita suavidade. As amarrações que sobem no tornozelo são outro must have, trazendo sensualidade para os passos delas.

As novidades estão disponíveis em pontos de vendas selecionados de todo o Brasil e também na loja virtual Via Marte, em loja.viamarte.com.br/category/rasteiras.

Veja alguns dos novos modelos: