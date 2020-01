Tommy Hilfiger anuncia finalistas do Fashion Frontier Challenge

PUBLICIDADE 

A Tommy Hilfiger anunciou os seis finalistas do Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge de 2019. Em seu segundo ano, o programa global visa apoiar as empresas startups e em expansão, desenvolvendo soluções que promovam mudanças inclusivas e positivas no mundo da moda. A seleção de finalistas é o próximo passo na jornada para identificar e defender as oportunidades inovadoras que apoiam o avanço do setor. Em 13 de fevereiro de 2020, os seis finalistas visitarão o Campus do Futuro da Tommy Hilfiger em Amsterdã (Holanda), para apresentar seus conceitos de negócios a um júri formado por líderes corporativos e de sustentabilidade internos e externos no evento final mundial Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge.



“É inspirador ver a segunda edição do Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge atrair tantos candidatos que trabalham por um ambiente mais inclusivo e sustentável na indústria da moda”, disse Tommy Hilfiger. “Estamos comprometidos em defender as soluções brilhantes e inovadoras para alguns dos grandes desafios de nosso setor. Também estou ansioso em ser outra vez membro do júri para reconhecer os empreendedores deste ano. O otimismo compartilhado e compromisso com um futuro positivo devem inspirar a todos nós no impacto que podemos causar juntos.”



Em um processo de quatro meses com várias etapas, mais de 420 candidatos foram reduzidos a seis finalistas convidados a desenvolver e refinar seus planos de negócios com o apoio de uma equipe dedicada de especialistas em empreendedorismo social no Campus do Futuro. Os finalistas são:

A Apon Wellbeing , com sede em Bangladesh, abre lojas que trazem produtos de necessidade diária a preço de fábrica, com artigos oferecidos com desconto de 10% em relação aos preços externos e um esquema de pontos acumulados pelos funcionários para obter seguro de saúde e serviços médicos gratuitos.

A Stony Creek Colors, uma empresa em expansão dos Estados Unidos, oferece cultivos sustentáveis de índigo natural para pequenos e médios produtores de tabaco que correm o risco de perder sua renda devidoàqueda nas vendas de tabaco. A solução fornecida pela Stony Creek Colors permite que os agricultores mantenham seus meios de subsistência

A startup holandesa A Beautiful Mess administra um espaço criativo para ajudar os refugiados a obter independência social e econômica, criando produtos sustentáveis de vestuário.

A empresa startup dos EUA Lab 141 cria pequenos lotes de roupas feitas sob medida usando impressão 3D. Por meio desse método, a Lab 141 está promovendo e dando vida ao conceito de moda "sem tamanho".

A empresa indiana de pijamas Sudara desenvolve habilidades profissionais e de costura em mulheres que escaparam ou correm alto risco de serem vítimas de tráfico sexual

Proveniente da França, a empresa em expansão Constant & Zoe cria roupas funcionais e elegantes para homens, mulheres e crianças com deficiência.

Os jurados de prestígio que supervisionam o evento final são os seguintes:

Tommy Hilfiger

Ankiti Bose, cofundadora e CEO da Zilingo

Noor Tagouri, jornalista, ativista e palestrante motivacional

Daniel Grieder, CEO da Tommy Hilfiger Global e PVH Europa

Martijn Hagman, diretor financeiro da Tommy Hilfiger Global & diretor de operações da Tommy Hilfiger Global e PVH Europa

Willemijn Verloop, sócia fundadora da Social Impact Venture

Steven Serneels, CEO e Membro do Conselho da EVPA

Katrin Ley, diretora geral da Fashion for Good



O júri concederá 150 mil euros entre dois vencedores para financiar o avanço de suas propostas de negócios. Os vencedores também receberão uma orientação de um ano com os especialistas globais da Tommy Hilfiger e INSEAD, além de um lugar no Programa de Empreendedorismo Social da INSEAD (ISEP). Um prêmio adicional de 10 mil euros será dado à equipe finalista que vencer o “Voto Favorito do Público”.

