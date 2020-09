Primeiro aparelho de depilação a LED do Brasil chega na Clínica Bonum Vitae

PUBLICIDADE

Mais uma novidade no segmento de estética e saúde. Lançado no Brasil em janeiro de 2020, a Adoxy lança o Holonyak, primeiro aparelho de depilação a LED do mundo. E essa grande novidade você irá encontrar na Clínica Bonum Vitae que será a primeira clínica de estética de Brasília a oferecer este serviço. A nova tecnologia supera o Laser, democratizando a depilação. O aparelho representa uma mudança na maneira de conduzir uma depilação – a remoção completa do pelo, incluindo a base dentro da pele – sem precedentes, com eficiência maior e aplicação recomendada para todos os tons de pele e tipos de pelos.

Como funciona a tecnologia:

A remoção do pelo por meio do LED se dá pela fototermólise do bulbo capilar, que é a estrutura na qual está localizada a raiz capilar. O feixe projetado nessa região é transformado em calor, sendo transmitido por toda a extensão do fio, o que danifica as estruturas de nutrição do pelo e favorece a eliminação por completo. O laser e a luz intensa pulsada eram até então os únicos métodos utilizados nos tratamentos de depilação. Apesar de as pesquisas demonstrarem uma maior performance do LED, não havia tecnologia que permitisse que esse tipo de luz fosse empregado para fins de depilação, já que os testes realizados apresentavam uma luz difusa, menos segura e eficiente para a remoção de pelos. Já o Holonyak oferece a mesma eficiência do laser, mas com as vantagens do LED, como alta durabilidade e uso de luz fria – mais confortável a quem recebe o tratamento. Além disso, o uso da tecnologia SMART LED também garante acesso a pessoas que sofriam com dificuldades para marcar uma sessão de depilação, sendo pensando especialmente nas pessoas com pele negra que enfrentam constantemente negativas na hora de fazer depilação a laser. Conforme orientação do fabricante a esteticista da Bonum Vitae, Mariana Machado Silva explica são indicadas apenas seis sessões de tratamento com o intervalo de 30 a 45 dias e para todos os tons de pele. Significa depilação para todos, sem manchas ou efeitos adversos” finaliza.

Clínica Bonum Vitae

SEPS 709/909 Bloco A Sala 126 – Centro Médico Júlio Adnet

Asa Sul – Brasília/DF

Tel: (61) 3443-0237

Whatsapp: (61) 99260-9505