Ledterapia é a mais nova tecnologia para tratamento capilar

E a Fast Escova Asa Sul segue inovando. A franquia que cuida de você e valoriza o seu tempo amplia seu cardápio de serviços prestados, além de penteados, make e hidratação agora a Fast Escova Asa Sul dispõe da Ledterapia. O tratamento de cabelos com LED vem se tornando frequentes atualmente. É indicado por dermatologistas do mundo inteiro, recomendado por cabelereiros famosos e usado por milhares de pessoas, principalmente por personalidades da mídia.

O procedimento é realizado por meio de um capacete de LED, é uma revolução na tecnologia para queda de cabelo, volume, força, brilho e queda que são decorrentes de vários problemas que afetam a saúde do couro cabeludo e dos fios de cabelos. A radiação permite que células capilares recebam mais nutrientes e criem fios de melhor qualidade. O objetivo da Ledterapia é interromper a queda, recuperar os fios que ainda não atrofiaram completamente, fazerem os cabelos crescerem mais fortes e engrossar os fios normais.

Pode ser usado como tratamento único ou associado a outros produtos como loções tópicas, shampoos específicos para a queda capilar, medicações orais, etc. Definidamente é uma poderosa alternativa contra a queda de cabelo e para melhorar a qualidade dos fios. E o melhor de tudo, cada sessão tem tempo de duração 7 minutos e com a indicação de até duas sessões por semana, com resultados evidenciados por quem já utilizou essa nova tecnologia a partir de três sessões. Venha conhecer essa novidade na Fast Escova Asa Sul, você irá se surpreender.

Conheça as indicações:

queda progressiva hereditária dos homens;

queda pós-menopausa ;

queda pós-parto;

queda após cirurgia bariátrica;

queda após tratamento de quimioterapia;

queda após cirurgia de implante capilar;

melhora a qualidade e aparência dos cabelos.

Serviço

Fast Escova Franquia Asa Sul

De segunda a sábado das 9h às 19h.

Endereço: CLS 308 – Bloco D loja

Asa Sul Brasília-DF Telefone:(61) 3203-7707 / (61)9.9664-9797