Lançamentos Primavera-Verão 2020 Lia Line aliam conforto e estilo para as mulheres

Os primeiros lançamentos da Primavera-Verão 2020 Lia Line já chegam anunciando uma temporada em que o conforto e o estilo vão reinar em conjunto, num equilíbrio perfeito. De um lado, peças minimalistas e descoladas, de outro, maximalistas e ultrafemininas, mas todas extremamente macias e capazes de acompanhar a pluralidade de passos e de possibilidades de vestir da mulher contemporânea.

A praticidade minimalista dos anos 90 traz sandálias, mules e tamancos e flats clean, que chegam ao mix da Lia Line com máxima sofisticação. As peças têm nuances que variam da infalível dupla preto & branco às cores suaves ou intensas em proposta monocromática, mostrando o melhor do menos é mais para a temporada. Design quadrado priorizando o conforto, amarrações que sobem na perna e tiras nos dedos são detalhes presentes nas novidades. Outro hit é o soft volume, acabamento acolchoado que além de dar um efeito bem moderno às peças, literalmente abraça os pés. Com um espaço especial no mix de novidades da marca, os sneakers de caixa alta e caixa baixa seguem firmes e fortes como os queridinhos das fashionistas. Com design extramacio, os tênis surgem com cano baixo e bico arredondado, transformando qualquer comfy look básico com seus shapes irreverentes e detalhes de puro estilo que vão desde os metalizados aos materiais como as texturas de cobra e as escamas de peixe.

Já seguindo a maxitendência do ultrafeminino, o romantismo elaborado desabrocha um visual retrô e jovial através de modelos clássicos como o scarpin, o slingback e o sapato boneca. Nas construções, ganham espaço modelos com bicos arredondados e finos. Nuances candy dividem espaço com cores vibrantes e materiais brilhosos, além de aplicações de correntes, tiras e amarrações que sobem na perna, valorizando o shape vintage das peças com sensualidade. Já para quem prefere manter os pés firmes no chão, as flats estream com máxima elegância, trazendo o bico fino e levemente arredondado associado a um ar festivo, revelando modelos que combinam do dia à noite.

Essenciais no mix de verão, os materiais naturais também ocupam seu lugar ao sol entre os lançamentos, trazendo materiais elaborados e elegantes em sandálias das mais delicadas às robustas. Cordas, cortiças e tramados associados a tons terrosos são os protagonistas no combo dos rústicos, trazendo aquele toque clássico e sofisticado a peças que vão desde as anabelas às flats, mas dividem espaço também com os materiais metalizados.

Na cartela de cores, o mix varia cores pastel como o lavanda, o rosa balé, o azul aurora, o verde turmalina e o verde pistache às intensas como o laranja, o amarelo narciso, o vermelho pimenta e o blue sky, contrapondo aos irreverentes e democráticos preto, branco, off white, nudes, róseos, camel e mel.

Sobre: Fundada em 1993, a Lia Line Calçados é uma marca voltada para o público feminino, que desenvolve suas criações a partir de materiais nobres e design moderno em cada detalhe. Com matriz sediada em São João Batista/SC, possui 11 filiais na Bahia e um time com cerca de três mil colaboradores diretos e indiretos. Seus produtos são confeccionados a partir de inspirações das tendências de moda e nos desejos das consumidoras mais exigentes.