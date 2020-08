Funcionários da Hugo Boss continuarão em trabalho remoto após pandemia

PUBLICIDADE

Nesta quinta-feira, 19, a Hugo Boss informou que adotará trabalho remoto mesmo após pandemia. Os funcionários só trabalharão de terça a quinta-feira.

A Hugo Boss disse que tomou a decisão depois que uma pesquisa interna mostrou que a maioria das pessoas se sentia menos estressada trabalhando em casa durante a pandemia e tinha mais tempo para suas famílias, enquanto os gerentes também estavam muito satisfeitos com o trabalho feito remotamente.

A marca, conhecida por seus ternos masculinos elegantes, disse no início deste mês que espera que a demanda por ternos e roupas formais retorne à medida que os isolamentos diminuam, após as vendas despencarem 59% no segundo trimestre.