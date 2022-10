Vogue Fashion’s Night Out movimenta Brasília Shopping com moda e palestras

O clima e a diversidade da moda nacional tomaram conta da capital na semana que passou. Na última sexta-feira (30), o Brasília Shopping promoveu o Vogue Fashion’s Night Out. Inspirada pela Era Disco, a 4ª edição convidou o público a celebrar o otimismo, a originalidade e a diversidade com uma programação gratuita que proporcionou uma imersão no universo da moda.

Ronaldo Fraga

Além dos desfiles da Lez a Lez, Carmen Steffens e Colcci e ações em mais de 50 lojas, o evento promoveu trend talks com grandes nomes, como Arlindo Grund, Ronaldo Fraga, Marina Person e Pathy Dejesus. Com muita música e drinques da Chandon, Schweppes Premium e Monster Energy Drinks, o clima de festa agitou as praças e corredores do centro de compras.

Trio Maria Laura Neves, Nô Mello e Vívian Sotocórno da Vogue Brasil

Marina Person

POSSE

O presidente do TJDFT, desembargador Cruz Macedo, deu posse na sexta-feira ao juiz Asiel Henrique de Sousa, no cargo de juiz substituto do TJDFT. A cerimônia presencial foi realizada no Espaço Flamboyant, no Fórum de Brasília, com a presença de autoridades e de familiares do juiz.

ANFITRIÕES

O embaixador da Suíça no Brasil, Pietro Lazzeri, e a embaixatriz Enrica Battistutta recebem convidados, no próximo dia 10, na residência oficial da Embaixada da Suíça, em Brasília, para um recital especial. Na ocasião, o pianista suíço Joseph-Maurice Weder se apresenta tocando clássicos.

LEITURA

Lígia de Medeiros lança livro infantojuvenil na Fundação Athos Bulcão em Brasília, no próximo sábado (8). A obra Diário da Mi – A Heroína do Cerrado, realizada com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do DF, aborda de uma maneira lúdica temas sobre a preservação dos biomas e dos animais.

CINEMA

Mais um festival de cinema interessante em Brasília. Desta vez a capital recebe o I Festival Internacional de Cinema Ambiental Calango, até o dia 8, em cinco regiões do DF. A programação conta com exibição gratuita de filmes para o público em geral e também para as escolas públicas.

Fotos: César Rebouças