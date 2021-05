Vítima da Covid-19, morre Mirta Fraga, esposa do ex-deputado Alberto Fraga

Faleceu no fim da noite desta segunda-feira, dia 24, na UTI do Hospital Santa Helena, na Asa Norte, Mirta Fraga, 56 anos, esposa do ex-deputado federal Alberto Fraga. Os amigos e familiares estão devastados com a notícia dada por volta das 23h.

Mirta estava internada há cerca de dois meses em estado grave devido complicações decorrentes da COVID-19. Ela permaneceu parte de sua internação usando o mesmo modelo de equipamento usado pelo ator Paulo Gustavo.

Trata-se da ECMO. A oxigenação por membrana extracorporal é uma técnica de suporte de vida extracorporal usada em pacientes hospitalizados com falência cardiovascular ou pulmonar. Mirta necessitou do auxílio do aparelho.

Muito querida em Brasília, onde sempre costumava trabalhar, muitas vezes no anonimato, apoiando obras assistenciais, Mirta Brasil Fraga deixa o marido Alberto e três filhos. Os detalhes do sepultamento ainda estão sendo decididos.

Foto: César Rebouças