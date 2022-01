Virada pelo Brasil, explosão de casos, desafios e últimas instâncias na coluna

EXPLOSÃO…

Quem pensa que só no Brasil não são respeitadas as recomendações sanitárias por conta da pandemia, engana-se. Turistas que estão retornando de Orlando preveem uma explosão de casos de covid-19 por lá. Em complexos como a Universal, não há distanciamento nem álcool para higienização das mãos em vários pontos do parque. E uso de máscaras é obrigatório apenas…

…no acesso aos brinquedos e atrações. Os restaurantes da cidade, mesmo os famosos e badalados, também repetem a combinação de irresponsabilidade que vem contribuindo para as enormes filas da testagem que cada dia que passa só crescem nos Estados Unidos. Diga-se de passagem que o país vem novamente enfrentando uma onda de covid-19, com milhares de casos registrados diariamente.

O início do ano promete ser ainda mais aquecido no meio político do país. Vários partidos bem como parlamentares, nas próximas semanas, irão se reunir para iniciarem a discussão sobre os possíveis candidatos e também as coligações partidárias para as próximas eleições. A disputa deste ano, marcada para outubro, promete ser uma das mais acirradas das últimas décadas. É aguardar para ver.

O advogado Marcos Joaquim Alves e a mulher Mayra Perin escolheram a Praia dos Carneiros em Pernambuco para a virada de ano do casal

Governador Ibaneis Rocha e a primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha, estão fazendo uma pequena pausa nos trabalhos para recarregar as energias. Junto com o filho Mateus, o casal seguiu para o exterior, onde passa alguns dias de descanso. No retorno, Mayara pretende retomar as inúmeras ações sociais que vem apoiando e promovendo no Distrito Federal.

Depois de uma longa batalha na Justiça, o Supremo Tribunal Federal considerou constitucional a remissão do passivo fiscal de atacadistas brasilienses oriundo de regimes especiais, anulados 11 anos depois. A decisão ocorreu no último dia 20 de dezembro, em Brasília. O ex-governador Agnelo Queiroz e o ex-secretário de Fazenda, Adonias dos Reis Santiago, respondiam a ações de…

…improbidade administrativa, ajuizadas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), justamente por autorizarem, com base em uma lei. Na época, o governo justificou, com ênfase, que cobrar a diferença na alíquota — autorizada pela gestão anterior como incentivo fiscal — teria impacto muito grande no emprego de cerca de 25 mil trabalhadores do setor no DF.

Roberto e Mércia Crema com a filha Isabela e o genro Rodrigo Sulima no réveillon da Pousada dos Pireneus, que teve como tema Las Vegas

DESAFIOS

O Brasil assumiu no dia 1º, o seu 11º mandato como membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU. Formado por 15 países, o Conselho é responsável pela manutenção da paz e da segurança internacionais. Atualmente, o Brasil participa de sete das 12 operações de manutenção da paz da ONU. O país terá como prioridades a prevenção e a solução de conflitos pacificamente.

TRISTE ADEUS

A coluna se solidariza com a atriz e empresária Kristhel Byancco pelo falecimento de sua mãe, dona Irene Lima, ocorrido esta semana no Espírito Santo. Kristhel fez uma série de homenagens para a mãe nas redes sociais, recebendo muitas mensagens de condolências. Por conta do ocorrido, a empresária cancelará o almoço de seu aniversário marcado para o dia 13 no Copacabana Palace.

Fotos: Arquivo Pessoal