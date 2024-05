Causando grande comoção em Brasília o falecimento do advogado Thiago Meireles (foto). Muito querido no circuito social de Brasília, ele será velado na tarde de hoje, a partir das 15h, na capela número 5 do cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. O sepultamento ocorrerá às 17h30.

Foto: Arquivo Pessoal