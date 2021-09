Uma noite especial para Sofia Peixoto e Leo Lynce

Casamento do casal é celebrado com jantar no Lago Sul

Na sequência da cerimônia religiosa do casamento dos empresários Sofia Peixoto e Leo Lynce, na Igrejinha Nossa Senhora de Fátima, na Asa Sul, os pais do noivo, o empresário Leo Araújo e a decoradora Maria Tereza Cavalcanti receberam o pequeno grupo de convidados para um sofisticado jantar na área externa da casa da família, na QI 5 do Lago Sul.

Os primeiros a chegar à recepção foram os noivos, posando na sequência na mesa do bolo, criado pela Nube Café, junto aos famosos doces de Cirônia. Já os convidados, na medida que iam chegando e se deparando com a deslumbrante decoração assinada pela mãe do noivo, Maria Tereza Cavalcanti, se encantavam com a beleza da impecável ambientação.

“Como era uma festa intimista eu quis que todos ficassem reunidos em uma só mesa. Como se fosse uma comunhão do amor deles com os convidados na presença de Deus. Por isso tive a ideia de fazer a mesa em volta da piscina. Com todos compartilhando deste momento especial e sobretudo único. Essa foi a minha inspiração”, contou Maria Tereza Cavalcanti.

Na mesa única montada de forma retangular contornando a piscina, haviam toalhas de renda que integravam a decoração clássica. Na ambientação, o branco e o verde ganharam destaque junto a uma infinidade de orquídeas e copos de leite. Na montagem, delicadas louças do acervo da família do noivo em profusão com pratarias e castiçais de cristal e de prata.

Wilma Queiroz e Maria Tereza Cavalcanti

O cardápio do jantar, que ganhou elogios, ficou por conta da cozinheira Penha Cook, que preparou tudo com extremo esmero. Da variada mesa de antepastos — com destaque para o ceviche e o salmão defumado — passando pelos pratos principais como o bobó de camarão, os frutos do mar, os filés e as massas, tudo foi impecavelmente preparado.

A elegância de Rosália Peixoto

Entre os convidados que prestigiaram os noivos, estavam políticos, empresários e nomes do primeiro time da sociedade da capital. Todos presentes, sendo recebidos pelos pais do casal, Leo e Maria Tereza e Lourenço e Rosália Peixoto, que ganhou muitos elogios pela elegância de sua produção. Amanhã, a coluna encerra a cobertura com mais detalhes.

Cleucy Oliveira e Luiz Estevão

Paulo Octavio e Anna Christina Kubitschek

Julia Peixoto e Isadora Campos

Fotos: César Rebouças