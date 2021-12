Um Natal abençoado a todos é o que deseja Ibaneis e Mayara

“O Natal nos convida a comemorar a vida, mas é também um momento de reflexão e solidariedade…”, diz Ibaneis ao lado de Mayara

Véspera de Natal e o Jornal de Brasília traz uma mensagem especial do governador Ibaneis Rocha e da primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha Rocha, para a data tão esperada todos os anos pelos cristãos de todo o mundo. O casal recebeu a coluna para transmitir para todos os brasilienses uma palavra de fé e de esperança.

O governador passa o Natal em Brasília, na residência do Lago Sul, com a esposa Mayara, o filho Mateus e demais familiares. Todos pretendem festejar não só o nascimento de Jesus Cristo, mas também a vida, não esquecendo das preces com pedidos pelo fim da pandemia de covid-19 no mundo, e agradecimentos pelas conquistas alcançadas em 2021.

“O Natal nos convida a comemorar a vida, mas é também um momento de reflexão e solidariedade. O nascimento de Cristo em uma manjedoura ensina que a força da humildade deve nos guiar, não apenas nesta época, mas por todos os nossos dias, oferecendo ao próximo o melhor que há em nós. Natal é gratidão e esperança de um novo ciclo de vida”, disse Ibaneis.

Já Mayara destacou que dezembro é o mês do advento. “É o período em que renovamos nossa fé em dias melhores com o nascimento de Cristo dentro de cada um de nós. Desejo que o nosso Distrito Federal seja cada vez mais uma cidade de luz, bondade e prosperidade para todos que por aqui passam. Que 2022 venha repleto de saúde e justiça “, ressaltou ela.

Foto: Glênio Dettmar

Ibaneis Rocha enfatizou esperar um Natal especial para todos os brasilienses “Desejo um bom Natal para todos e um feliz 2022”, comentou ele ao lado da esposa Mayara, que ao longo do mês de dezembro comandou e apoiou inúmeras ações solidárias de Natal em favor de crianças, adultos e idosos em situação de vulnerabilidade social no DF.

O Jornal de Brasília e a Coluna Marcelo Chaves aproveitam a ocasião para desejar um Natal de muita luz, saúde e bênçãos para os nossos leitores e a população do Distrito Federal e que o Menino Jesus se faça presente em cada lar brasiliense levando paz, amor, fraternidade, prosperidade e a esperança de dias melhores sempre com as bênçãos dos céus.