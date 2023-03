Um hotel palácio icônico no coração de Paris

Prestes a completar 110 anos, Plaza Athénée se mantém como uma das hospedagens mais desejadas do mundo

uando se trata de luxo na cidade mais romântica e elegante do mundo — Paris — o lendário Hotel Plaza Athénée logo é lembrado. Situado no coração da Alta Costura, na famosa Avenue Montaigne, o hotel, membro da conceituada rede de hotelaria Dorchester Collection, está no local ideal para as melhores compras que Paris tem para oferecer e possui algumas das mais deslumbrantes vistas da Torre Eiffel. O Plaza Athénée também é famoso pelos hóspedes ilustres que por lá passam, entre membros da realeza, celebridades e políticos. Não é à toa que o endereço se distinguiu como um dos melhores hotéis de Paris e um dos mais exclusivos do mundo com os seus 208 aposentos, entre 54 espaçosas suítes e 154 quartos.

Abertura há mais de um século

Em 1911, o hoteleiro Jules Cadillat financiou a construção do hotel na 25 Avenue Montaigne. Nessa época a avenida era cercada por vários casarões elegantes e sofisticados clubes. Projetado pelo arquiteto Charles Lefebvre, o Plaza Athénée abriu oficialmente suas portas em 20 de abril de 1913. Criado no distinto estilo de arquitetura parisiense Haussmann, a fachada clássica de pedra é decorada com varandas de ferro forjado ornamentadas com plantas e 1.900 gerânios vermelhos, transformando a fachada em uma das principais características do hotel e até cartão postal famoso da capital francesa.

Renovação

Após ter criado a decoração do lobby, do restaurante Relais Plaza, da Galerie e dos salões de recepção em 2014, o escritório de arquitetura Bruno Moinard e Claire Bétaille assinou a decoração de 22 quartos e suítes do hotel. A dupla parisiense enfrentou um grande desafio no 7º andar do prédio: combinar os recursos existentes com algo novo para oferecer aos hóspedes amantes da art déco da Avenue Montaigne uma nova experiência visual e sensorial. Os esquemas de cores então foram reformulados para dar uma sensação radiante. A madeira foi iluminada, o vidro colocado mais transparente e as cores escolhidas cuidadosamente para brilharem mais intensamente.

Cada detalhe foi examinado para garantir um atendimento refinado e sob medida, evocando o espírito da Alta Costura do local e sua cor característica. Quanto aos banheiros, todos revestidos de mármore, foram totalmente repensados e embelezados com elementos decorativos que os deram um caráter mais pessoal. Com uma superfície de 100 metros quadrados, o Suíte 750 é um verdadeiro apartamento parisiense. Gozando de uma vasta sala de estar e de uma sala de jantar em carvalho maciço, o “rés-do-chão” é banhado de luz durante o dia graças a uma janela e um conjunto de espelhos.

No andar de cima, o quarto espaçoso e luminoso — incluindo um canto de escritório — abre para um amplo terraço com uma vista de 180 graus sobre os telhados de Paris, proporcionando uma visão mágica. Isso sem falar no Spa Dior, considerado um dos melhores do mundo. “Hospedar-se no Hotel Plaza Athénée é como ficar em uma bela casa”, destaca François Delahaye, diretor de Operações da Dorchester Collection.

Pontos de encontro

Já quando o assunto é ponto de encontro e boa gastronomia, além do Le Bar, local perfeito para desfrutar de um coquetel, com projeto de Patrick Jouin e Sanjit Manku, que adotaram uma abordagem ousada e criativa, mergulhando os hóspedes em uma atmosfera distinta e onírica, outro diferencial do endereço é o restaurante Jean Imbert au Plaza Athénée. A poucos passos da Torre Eiffel e da Champs-Élysées, Jean Imbert buscou capturar o esplendor da arte culinária francesa inspirado em um repertório clássico, com receitas que moldaram a era de ouro da gastronomia em todo o mundo.

No menu de Jean Imbert, cada prato é inspirado em uma receita icônica retirada da herança da culinária francesa. Para essas criações, Imbert e sua equipe obtiveram meticulosamente seus ingredientes para as criações dos pratos que se tornaram disputados por quem mora ou visita Paris. O chef também recrutou os talentos de produtores e artesãos franceses que há muito selecionam os melhores produtos para ele.

Para projetar o interior e decorar o restaurante, foi contratado Rémi Tessier, arquiteto e designer de interiores de renome internacional. Juntos, reuniram uma equipe de artesãos, na pura tradição francesa, para revelar e iluminar os vários elementos decorativos que contribuem para o ambiente atemporal.

Assim, o local original, com seu estilo clássico preservado, foi embelezado com folha de ouro para destacar os detalhes da marcenaria, colunas, moldes finos e cúpulas de teto. Uma vasta mesa real de 12 metros de comprimento, com tampo de mármore Breccia esculpido em um único bloco, domina o centro do local. Os pratos de servir, como as panelas de pregado ou as frigideiras, são em cobre martelado à mão, enquanto a louça Limoges, com o seu padrão histórico, foi especialmente criada para o restaurante.

