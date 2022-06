Toque libanês, agenda cheia e calor humano são os destaques da coluna do dia

Os salões do Unique Palace se transformaram em um verdadeiro palácio libanês, daqueles de filmes e das histórias de contos de fadas. Tudo para uma ocasião especial. A comemoração da chegada dos 15 anos da estudante Sofia Sleiman.

A aniversariante com a avó Ana Araújo

Logo no salão de entrada do espaço de eventos, a atmosfera remetia ao tema da noite. A cenografia materializou um verdadeiro palácio das 1001 noites, com chafariz, tapetes, móveis e enormes lustres de cristal, que encantavam quem chegava.

A dança do ventre foi uma das surpresas da noite

A poucos passos, em uma espécie de portal giratório, os convidados chegavam finalmente ao salão principal decorado em tons de lilás com inúmeras flores e castiçais. Tudo cuidadosamente idealizado pelo arquiteto Ricardo Azevedo.

Vestindo uma criação na cor vermelha assinada pelo estilista Fernando Peixoto, Sofia fez a sua entrada triunfal no evento, em seguida dançando a valsa com o pai, o empresário Sleiman, sob o olhar atento da mãe, a empresária Carol Araújo.

A noite foi prestigiada por 350 convidados, todos elegantemente vestidos de preto, cor sugerida para o dress code. Entre as delícias do buffet árabe Zaytona e drinques do Week Bar, os presentes se divertiram ao som dos DJs Shark e Mateus Fonseca.

AGENDA…

A agenda do ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, estará movimentada hoje. Ao todo serão sete compromissos entre eventos e audiências. Entre elas, com Bruno Bianco Leal, ministro-chefe da Advocacia-Geral da União.

…CHEIA

Fux também terá encontros com a ministra do Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Rocha, com o procurador-Geral de Justiça do Estado do Maranhão, Eduardo Jorge Hiluy Nicolau, e com membros da Frente Nacional de Prefeitos – FNP.

CALOR…

O Jornal de Brasília através do JBr do Bem, responsável pelas campanhas sociais da empresa, fará no mês de junho a campanha solidária de inverno. Estaremos recebendo a doação de cobertores novos para a comunidade carente do DF.

…HUMANO

Moradores de rua e de asilos da capital também serão beneficiados com a ação, que contará com a participação de padrinhos e madrinhas apoiadores. Quem quiser colaborar fazendo a doação de um cobertor novo basta ligar: (61) 3343-8000.

O vice-governador Paco Brito com a mulher Ana Paula Hoff na festa junina que comemorou o seu aniversário, no último sábado, na Paróquia São Judas Tadeu, na Asa Sul

Vandira Peixoto foi a noiva da festa que contou com fogueira, comidas típicas e shows com muito forró

PONTEIRO

A maison de alta relojoaria Panerai apresenta nesta quarta-feira, um preview de sua mais nova coleção de relógios em conjunto com a joalheria Grifith. Será um evento para convidados com exposição no Lounge One do Shopping Iguatemi, no Lago Norte.

AROMA…

A Praça Central do ParkShopping ficará ainda mais aprazível com o Roasterie, uma fascinante incursão ao saboroso universo da torrefação e do café. Ideal para os amantes da segunda bebida mais consumida no planeta, promete ser sucesso.

…DE CAFÉ

De 8 a 19 deste mês, uma exposição sensorial inédita em Brasília, contará com degustação e workshops gratuitos, tudo direcionado para o público que não abre mão de conhecer detalhes dos cobiçados grãos produzidos em diversas regiões do mundo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

LANÇAMENTO

Marcado para hoje o lançamento oficial do Partage Shopping Brasília, próximo ao Aeroporto JK. Será um empreendimento de luxo, que funcionará como centro de compras, lazer e também de entretenimento em formato contemporâneo e ambientalmente sustentável.

Fotos: Fábio Lacerda e Jaqueline Husni