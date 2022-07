Na ocasião os convidados puderam assistir à apresentação circense e com mímico, além de performance de DJs

Por César Rebouças (interino)

[email protected]

A empresária Jade Palma abriu as portas da sua bela casa nos últimos dois dias no Lago Sul para receber a “The Store Bsb”, um coletivo de marcas e artistas da cidade que puderam apresentar seus trabalhos. Na ocasião os convidados puderam assistir à apresentação circense e com mímico, além de performance de DJs.

Fotos: César Rebouças Fotos: César Rebouças

Festa

A empresária Lourdinha Araújo ganhou jantar especial na sua residência no Lago Sul em comemoração ao seu aniversário. Noite organizada pela nora Mariana Arraes e o filho Cristiano Araújo. Churrasco entre família e amigos mais próximos. Ao som do cantor Rick Lopes, os convidados puderam se deliciar com doces da “Cake Forever”.

Lourdinha Araujo entre Mariana Arraes e Cristiano-Araujo. Foto: Wey Alves

Retrô

Quem ama o som do vinil já tem programa certo para este sábado. É a “Feira de Vinil do Conic”. São mais de 30 mil discos novos e usados, cds, fitas k7, equipamentos de som e camisetas de artistas e bandas, com discotecagem de vinil durante todo o evento. A entrada é franca.