The Lanesborough London lança experiência de chá da tarde assinada por Peggy Porschen

O luxuoso Hotel The Lanesborough, em Londres, lançou desde o dia 3 de março, uma experiência exclusiva de chá da tarde com a confeiteira, mundialmente famosa, Peggy Porschen. O estrela Michelin Céleste apresenta a estética de contos de fadas de Peggy Porschen em uma imersão com as mais belas características florais, tons pastel e gostos requintados.

Peggy, pastry chef de longa data, está retornando ao The Lanesborough, onde ocupou seu primeiro cargo de pastry chef em 1999, depois de se formar no “Grand Diploma of Cuisine & Patisserie” da Le Cordon Bleu. Desta vez, ao lado de sua equipe de chefs, Peggy cria uma experiência única de chá da tarde em colaboração com o pastry chef Kevin Miller.

O chá da tarde contará com algumas das criações clássicas de Peggy Porschen, tais como, scones, sanduíches e bolinhos de creme de leite e geleia, além das combinações exclusivas criadas por Peggy Porschen e o The Lanesborough. Quem estiver de passagem por Londres e quiser ter a experiência, ela está disponível de 3 de março até o dia 2 de junho. Fica a dica.

*O chá custa por pessoa 53 libras ou 72 libras com uma taça de champanhe inclusa