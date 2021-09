Teatro do Copacabana Palace é revitalizado e reabre em dezembro

O Copacabana Palace, hotel do grupo Belmond, anunciou a reabertura do clássico Teatro Copacabana Palace, considerado um dos grandes palcos do Brasil, por onde já passaram nomes como Fernanda Montenegro, Paulo Autran, Tônia Carrero, Renata Sorrah e Marieta Severo. Fechado desde 1994 – quando recebeu a peça Desejo, estrelada por Vera Fischer – o Teatro será reaberto em novembro de 2021 para marcar um novo capítulo na história da cidade.

O primeiro espetáculo a estrear em seus palcos, previsto para dezembro, não poderia ser mais especial, “Copacabana Palace – O Musical”. Na peça serão recriados momentos emblemáticos da história do hotel, fazendo com que a plateia se transporte para a atmosfera do Copa e conheça alguns dos personagens que já passaram por lá, ajudando a escrever e cantar a história do hotel. A idealização e direção do musical é da dupla Gustavo Wabner e Sergio Módena.

“Após um trabalho excepcional de toda a equipe envolvida na reforma do Teatro Copacabana Palace, estamos muito felizes em anunciar a reabertura deste que é um verdadeiro patrimônio cultural da cidade. Será um presente para as próximas gerações e esperamos ansiosos para compartilhar momentos inesquecíveis com o público”, comemora o português Ulisses Marreiros, gerente-geral do Copacabana Palace. O Teatro Copacabana Palace foi inaugurado em 1949.

O novo teatro terá capacidade para 332 lugares, sendo 238 na plateia e 70 no balcão, além de 18 assentos distribuídos entre 4 frisas e 6 camarotes. A acessibilidade e a mobilidade estão contempladas no novo teatro, com poltronas para pessoas obesas e com mobilidade reduzida e espaços destinados a cadeirantes. A acessibilidade se estende ao palco através de elevador e aos camarins. O projeto é do renomado arquiteto Ivan Rezende, responsável pela revitalização.

Fotos: Mauro Samagaio