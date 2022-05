Tarde com a nobreza, coisas do coração e o dono do espetáculo na coluna do dia

COISAS DO CORAÇÃO

O ex-deputado distrital Leonardo Prudente, pai do presidente da Câmara Legislativa Rafael Prudente, e a diretora regional do Senac-DF, Karine Câmara, estão namorando. O casal circulou junto, em clima de romance, no casamento de Maria Eduarda Paes de Andrade Oliveira e Thiago Fleury, na Fazenda Santa Mônica, em Goiás.

NÚMEROS

Dados que são interessantes. O consumo de álcool de maneira abusiva feita por jovens de 18 a 24 anos teve uma leve queda, ficando abaixo de 20% pela primeira vez em sete anos. Ficou exatamente em 19,3% em 2021, segundo dados fornecidos pelo Ministério da Saúde. A convivência dos jovens com os pais no período da pandemia seria a causa dos números.

UMA TARDE COM A NOBREZA

Isadora Campos recebendo a princesa Alix de Ligne Dampierre

A princesa belga Alix de Ligne Dampierre, também membro da família imperial brasileira, trocou o Rio de Janeiro por Paris, onde fixou residência. Descendente do rei Luís Felipe da França e da princesa Isabel, Alix deu um rasante pelo Rio de Janeiro, onde ganhou homenagem da amiga brasiliense Isadora Campos, que se divide entre Brasília e Rio de Janeiro.

Isadora recebeu com capricho em seu apartamento de frente para a praia de São Conrado para um tarde com a presença das amigas brasileiras de Alix. Todas marcaram presença para matar a saudade da esposa do conde francês Guillaume Dampierre e filha do príncipe belga Michel de Ligne e da princesa brasileira Eleonora de Orleans e Bragança.

Um dos destaques da tarde ficou por conta dos bolos assinados por Alex Alvino. “O bolo maior trazia a arte de Duda Abreu que remetia a Alix retornando com os filhos para Paris. Os três restantes traziam referência às três pátrias da homenageada: Torre Eiffel (Paris), Corcovado (Rio) e o Château de Beloeil, sua morada de infância”, explicou Isadora.

ÍCONE

Ney Matogrosso volta aos palcos do Centro de Convenções Ulysses Guimarães no domingo (15), com o show Bloco Na Rua. Ele se apresenta com sucessos que marcaram sua carreira e com repertório de outras pessoas. O cantor se hospeda no cinco estrelas Meliá Brasil 21 e mantém pedidos minimalistas para o seu camarim no espetáculo.

CAUSA NOBRE

O ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, comemorou a chegada de seus 80 anos de maneira diferente. Ele escolheu a 20ª Corrida e Caminhada GRAACC (Grupo de Apoio ao Adolescente e Criança com Câncer), em São Paulo, para festejar a data com a família e os amigos. Maílson é apoiador da Instituição há vinte anos.

O DONO DO ESPETÁCULO

O empresário João Felipe Maione (foto) movimenta a cena cultural do próximo final de semana na cidade com duas produções grandiosas, que prometem repercutir.

Na sexta-feira (13), o ator Ben Portsmouth brilha com o espetáculo The King is Back, em um tributo ao cantor Elvis Presley, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães na capital.

Já no sábado, a musa Marisa Monte, recém-chegada dos Estados Unidos, faz show da sua mais nova turnê Portas. Maione promete muito mais no segundo semestre.

POSSES

O Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) realiza amanhã, às 19h, cerimônia para a posse de seu diretor-presidente Raul Jungmann, ex-ministro da Defesa. Também tomam posse os novos presidente e vice-presidente do Conselho Diretor do Instituto, Wilfred Bruijn, e Ediney Drummond, em Brasília.

MILAGRE DO CAFÉ

No próximo dia 24 será comemorado o Dia Nacional do Café. O Brasil é o maior produtor do mundo e detém cerca de 1/3 da produção mundial, com 300 mil fazendas de café e uma área de 2,3 milhões de hectares voltados para os cafezais. O café brasileiro também é considerado o melhor do mundo, segundo o Cup of Excellence, concurso internacional.

Fotos: Gabriela Barros e Arquivo Pessoal