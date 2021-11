Talento na arquitetura, triste morada eterna, conversa e dia intenso

TRISTE…

Todos os anos é a mesma coisa. Entra ano e sai ano e o cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, é alvo de reclamações por parte de quem tem entes queridos sepultados por lá. Lamentavelmente Brasília não tem um cemitério digno de uma capital da República. Não é raro de se ver mato alto, sepulturas danificadas e abandonadas, além de acabamentos mal feitos no local.

…MORADA…

O abandono é visível no portal de entrada mal cuidado e com um puxadinho de um senhor vendedor ambulante. Com tanto espaço em volta a administração do cemitério não poderia realocá-lo? Triste para quem foi passar a eternidade em um local tão descuidado, e deprimente para quem está vivo pensando que no futuro terá o Campo da Esperança como morada eterna.

…ETERNA

O cemitério precisa ter mais zelo com a entrada da propriedade, com as salas de velório mal cuidadas e principalmente com a segurança do local. Vale destacar que uma taxa é cobrada e paga anualmente por boa parte de quem tem jazigo lá. Não é à toa que muitas pessoas estão preferindo ser cremadas do que sepultadas no maior e principal cemitério do Distrito Federal.

CONVERSA

O senador Humberto Costa participa de live com a advogada mineira Rizzia Froes sobre os desdobramentos da CPI da Covid-19 e as eleições de 2022, entre outros assuntos de interesse nacional. O encontro está marcado para amanhã, dia 3, às 15h45, no perfil do Instagram @rizziafroes. Rizzia conta com mais de 15 anos de experiência em sistema financeiro e ONGs no Brasil.

ALMOÇO

Muito querida no circuito social de Brasília, a consultora de etiqueta e boas maneiras Silvia Seabra comemora a chegada de seus 77 anos com um almoço caprichado na tarde de hoje, no Lago Sul. O encontro será na residência do casal Paulo e Beth Seabra de Noronha. Encontro especial com a presença dos familiares e dos amigos mais próximos da aniversariante do dia.

A curadora Danielle Athayde e o pesquisador Cláudio Pereira na abertura da exposição Brasília Museu Aberto, no Museu da República

DIA…

Neste feriado de Dia de Finados, a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), responsável por coordenar a concessão de todos os cemitérios do Distrito Federal, estima que mais de 500 mil pessoas passarão pelas seis unidades cemiteriais hoje. Nos locais, serão oferecidos atendimentos com psicólogos, orientações e também serviços de ouvidoria, a partir das 7h.

…INTENSO…

“A estimativa é ter o dobro de pessoas que recebemos no ano passado, início da pandemia, que contabilizou 250 mil visitantes. Por isso, vamos reforçar o trabalho de acolhimento aos familiares que vierem prestar uma homenagem aos entes queridos”, destaca a secretária de Justiça e Cidadania do DF, Marcela Passamani, que estará atenta à movimentação.

…HOJE

Os rituais religiosos serão realizados pela Arquidiocese de Brasília, que disponibilizará tendas em todos os cemitérios, localizados na Asa Sul, Planaltina, Brazlândia, Taguatinga, Ceilândia e Gama. O local também contará com controle de distanciamento social e a aferição de temperatura. Será obrigatório seguir os protocolos de segurança contra a covid-19 .

CRESCIMENTO

O mercado livreiro está crescendo nas vendas e deverá fechar o ano com desempenho recorde, ao contrário de outros setores que ainda sentem os reflexos da pandemia. Segundo o IPCMaps, empresa especializada em potencial de consumo brasileiro, na categoria de livros e material escolar, o consumo promete ficar em R$ 34,3 bilhões até o mês de dezembro.

RECORDE

Só no primeiro semestre de 2021, mais de 28 milhões de livros foram vendidos no país, um salto de 48,5% em relação aos 18,9 milhões de exemplares vendidos no mesmo período de 2020, de acordo com o 7º Painel do Varejo de Livros no Brasil, em pesquisa feita em conjunto pela Nielsen BookScan junto com o Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL), no país.

FEIRA

O CasaPark trará nos dias 6 e 7 a Casa Vintage. Trata-se de uma feira que promete reunir objetos de arte, artesanato, joalheria e relojoarias antigas. Instalada na Praça Central, o evento apresenta como destaque os objetos criados pelo estúdio My Pietra, que une a artesania tradicional brasileira à tecnologia . A feira tem curadoria da joalheira e antiquária Andrea Guedes.

AGENDA

A secretária de Turismo do DF, Vanessa Mendonça, estará em São Paulo para apresentar o potencial náutico do Lago Paranoá aos principais players do setor no Brasil, como sede potencial dos principais eventos do segmento no país. Entre 4 e 5 de novembro, a capital paulista receberá o 24º Boat Show, considerado o maior evento do setor náutico da América Latina.

Fotos: Hay Torres e Johnson Barros