Sweet and Chic Christmas traz novidades da Fascino Decorações e Remembear em evento

O Sweet and Chic Christmas reuniu convidados em um encontro cheio de afeto, que celebrou a chegada do Natal com beleza e personalidade. A Remembear assinou a identidade visual e toda a papelaria personalizada do evento, reforçando o estilo sofisticado e sensível da marca. “Criar para o Natal é sempre especial – é a data mais esperada do ano. Cada detalhe da coleção foi pensado para trazer acolhimento e encantamento”, destacou à coluna Luiza Lima, diretora criativa da Remembear.
O evento aconteceu no espaço Só Usei uma Vez, de propriedade de Ana Beatriz Teixeira. Objetos de decoração modernos e elegantes, das empresárias Adrielli Lombardi e Janaína Rolemberg, da Fascino Decorações, estavam expostos, deixando o ambiente, além de belo, ainda mais acolhedor. Para adoçar a celebração, Amanda Figueiredo, à frente da Mandiê Doceria, preparou delícias exclusivas, como tortas, pão de mel, palha italiana, entre outros, que conquistaram todos os presentes.
A trilha sonora ficou por conta dos talentosos Babi Ceresa e Daniel Valadão, que completaram a atmosfera intimista da noite. Para compor a ambientação com conforto e elegância, os móveis utilizados foram da Dona Festeira. Outro ponto que fez sucesso foi a experiência de montar a própria vela aromática com as velas da Villen, o que adicionou um toque extra de aconchego ao encontro. O evento reforçou o talento de todos os parceiros envolvidos.
“Tivemos o privilégio de fazer parte desse evento especial de Natal e trouxemos uma decoração moderna e ao mesmo tempo acolhedora. Fizemos um carrinho de venda recheado de peças natalinas para os convidados trazerem para dentro de casa um pouquinho do nosso estilo de Natal”, disse Adrielli, que, com a sócia Janaína Rolemberg, está desenvolvendo um elogiado e aplaudido trabalho no segmento de decoração de eventos no Distrito Federal.