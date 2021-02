Solidariedade marca a coluna de hoje

PUBLICIDADE

Por César Rebouças (interino)

Solidariedade

O Projeto Mais Amor, idealizado pelas amigas de longa data – Carolina Pertence e Sarah Tolentino – realizou recentemente uma ação beneficente para as crianças do Instituto AJAX, na Estrutural.

Centenas de bolas oficiais da Nike foram distribuídas para a garotada. O contador de histórias Paulo Almeida também marcou presença com o seu livro “Arthur e o Mar de Plástico”. Alessandro Seco, presidente do Instituto, e o campeão de karatê Yoshizo Machida também estiveram presentes no dia.

Criado em junho do ano passado durante a pandemia, o Projeto Mais Amor é totalmente beneficente – sem fins lucrativos e apartidário. “O projeto acredita que ações transformam e que quando ajudamos o outro evoluímos e construímos laços sociais e afetivos. Pessoas precisam de pessoas” afirma a dupla.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Parabéns

Hoje quem completa mais uma primavera é a empresária de moda Sarah Skaf. Devido à pandemia, comemora a data ao lado do marido Guilherme Lamego e dos filhos Olivia e Henrique, na residência da família, no Lago Sul. No sábado, 06, celebrará com duas amigas. “Espero que 2021 seja um ano cercado de muita paz, saúde e que todo o povo brasileiro consiga atingir todos os objetivos” desejou. Felicidades, Sarah!