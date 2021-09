Sofia Peixoto e Leo Lynce se casam na Praia dos Carneiros

A paradisíaca Praia dos Carneiros, no litoral pernambucano, ficou movimentada de brasilienses no último fim de semana por um motivo especial.

Todos se reuniram para mais uma cerimônia de casamento do casal de empresários Sofia Peixoto e Leo Lynce Araújo, que no início do mês oficializou a união com um sim intimista na Igrejinha de Fátima, seguido de jantar em Brasília.

Em mais um encontro para celebrar o amor do casal – ela filha do empresário, colecionador e diretor do Grupo Jornal de Brasília, Lourenço Peixoto, e da artista plástica Rosália Peixoto, e ele filho do empresário Leo Roriz de Araújo e da decoradora Maria Tereza Cavalcanti -, todos participaram de uma programação intensa promovida na concorrida região.

Tendo como evento principal a cerimônia comandada pelo Frei Sonival em um altar montado às margens do mar de Carneiros, na Pousada Paraíso Carneiros, o local ganhou uma linda ambientação com flores tropicais, elaborada pela Delicata Decoração. Ao som da Orquestra Maximus, os convidados foram chegando a tempo de ver o pôr do sol.

Cerca de 200 convidados marcaram presença no casório, que contou com a narração de uma história do casal em forma de literatura de cordel. A cerimônia e a festa foram realizadas nos jardins da pousada e com os cuidados por conta da pandemia. Logo após a cerimônia, todos aproveitaram a festa ao som do DJ Korossy e das bandas Patusco e Rafa Cout.

Painéis de LED foram criados especialmente para a ocasião. Os noivos – ela vestindo criação de Martu Mariage do Rio de Janeiro, e ele de LC Alfaiataria – abriram a pista de dança. O Buffet Arcádia, um dos mais requisitados da região, cuidou do cardápio, com destaque para o bacalhau e o arroz de pato, todos harmonizados com Prosecco geladinho e bebidas de safras especiais.

Uma queima de fogos direto do mar em frente ao evento foi um dos pontos altos. Para adoçar o paladar dos convidados foram servidos inúmeros doces de Ana Santos, macarons da Nube Café e o bolo assinado por Jéssica Pires, tendo em sua composição os sabores deliciosos do bolo de rolo – patrimônio cultural imaterial de Pernambuco – junto aos ingredientes do bolo da noiva.

Quem esteve na recepção saiu encantado com o esmero dos pais da noiva, Lourenço e Rosália, que receberam com simpatia e extremo bom gosto. Adiado por conta da pandemia, o casamento estava previsto para ter acontecido no ano passado. A pista de dança animada refletiu a alegria que tomou conta de todos, em especial dos noivos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tudo esteve impecável na celebração da união de Sofia, na doce espera de Maria Alice, e Leo, que contou com o cerimonial de Jane Monteiro e a assessoria de Clarissa Cunha. Como mimo do evento, foram entregues bem-casados de Lucinha Cascão, brownie e palha italiana da Bololinho, além do Bolo da Ivone. Confira amanhã, no JBr, na coluna de Lia Dinorah, mais detalhes do sim do casal.

Confira alguns cliques