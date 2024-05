Amigas de longa data, a a advogada e socialite Silvinha Canto e a empresária Carol Sleiman comemoram juntas os seus respectivos aniversários em clima de muita alegria. A dupla, que nasceu no mesmo dia, movimentou o Restaurante Clementina, no Lago Sul, para brindar a vida. Os DJs Alexandre Queiroz e Thiago Bessa animaram a noite que ainda contou com o som do saxofonista Patrick Sax.

Foto: Arquivo Pessoal