Show de Alok movimenta Esplanada e arrecada alimentos para carentes da capital

Brasília celebrou os seus 64 anos em grande estilo no último sábado (20), com um evento inesquecível para milhares de pessoas que tomaram conta da Esplanada dos Ministérios para uma festa de alegria ocorrida de forma pacífica. O DJ Alok, sucesso mundial e brasiliense, foi quem protagonizou as festividades, proporcionando aos brasilienses e turistas muita música e animação.

Vice-governadora Celina Leão conferiu tudo de perto

O evento, que promete entrar para a história, não apenas trouxe entretenimento de alta qualidade, mas também destacou o espírito solidário da capital. O projeto “Solidariedade Salva”, idealizado pela primeira-dama Mayara Noronha, marcou presença na noite, arrecadando cerca de três toneladas de alimentos não perecíveis, que serão destinados às famílias carentes do DF.

Romana Novais, esposa de Alok, com a primeira-dama Mayara Noronha

“A presença do projeto solidário reforça o compromisso da comunidade em apoiar aqueles que mais precisam, transformando a celebração do aniversário de Brasília em uma grande corrente do bem”, disse Mayara à coluna. O camarote do grande show foi palco de encontros entre amigos e autoridades, onde a primeira-dama recebeu diversas personalidades para compartilhar a alegria e a energia do evento.

Secretário de Cultura, Cláudio Abrantes, na festa

Fotos: Joel Rodrigues