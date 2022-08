Senadora Simone Tebet será homenageada com importante comenda pelo TST

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) promove, no dia 11 de agosto, a solenidade de outorga da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho (OMJT) do ano de 2022. A honraria é concedida, desde a década de 1970, a instituições e personalidades brasileiras que se destacam no exercício de suas profissões ou pelos serviços prestados à sociedade e à Justiça do Trabalho no Brasil.

Entre as personalidades homenageadas estarão a senadora e candidata à presidência da República pelo MDB, Simone Tebet (foto), o ministro do STJ, Sebastião dos Reis Júnior, o presidente do Conselho Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, José Alberto Simonetti, e a reitora da Universidade de Brasília (UnB), Márcia Abrahão Moura, entre outros nomes.

CAÇAROLAS

O chef napolitano Rosário Tessier está preparando uma grande festa para comemorar os 20 anos de sua premiada Trattoria da Rosario, no Lago Sul, no dia 10. O menu especial com pratos mais icônicos e apreciados da casa contará com mais de 50 rótulos de vinhos e música ao vivo.

ELA MERECE

Querida em Brasília, em especial pelas ações em prol dos menos favorecidos que desenvolve através do Projeto +Amor, Sarah Tolentino ganha comemoração hoje pelo seu aniversário. Será na Cake Forever, na Asa Sul. A tarde terá como anfitriã a empresária Larissa Lobão.

JBR CINQUENTÃO

O Jornal de Brasília começou a publicar em todas as suas plataformas, em comemoração aos seus 50 anos que serão completados no mês de dezembro, um especial recheado de histórias que proporcionaram ao longo desses anos lembranças, saudades e muitos sorrisos. O JBr ouviu inúmeros amigos, colaboradores, empresários e personagens para um compilado de vídeos que prometem ser nostálgicos e emocionantes.

O primeiro a estrear a série de vídeos do #JBrFaz50 é o empresário Flávio Cavalcante (foto), dono da Bolos do Flávio. Ele contou um pouco sobre como foi a sua chegada em Brasília, vindo da Paraíba, com o sonho de revolucionar o mercado de casas de bolos. Os vídeos comemorativos da série estão disponíveis no canal do Jornal de Brasília no YouTube, e o leitor poderá acompanhar esse e os demais depoimentos da série.

ENCONTRO

A empresária e filantropa brasiliense Daniela Souza Egídio recebe convidados da imprensa na tarde desta quarta-feira, para a inauguração da loja Nanica, na Asa Sul. A tarde contará com as presenças dos sócios Matheus Aleixo, da dupla Matheus e Kauan, e Tiago Abravanel.

ARTE DAQUI

O Prêmio FOCO, realizado pela ArtRio e pelo Instituto Cultural Vale, bateu recorde de inscrições este ano. Foram recebidas 551 inscrições, de 104 cidades brasileiras. Brasília tem sete artistas participando do prêmio, que é destinado ao artista visual brasileiro com até 15 anos de carreira.

TALENTO RECONHECIDO

O empresário brasiliense Ícaro Rollemberg (foto), filho do ex-governador Rodrigo Rollemberg, foi homenageado na semana passada em Nova York, durante premiação na Prudential Internacional Insurance Conference, evento de reconhecimento aos franqueados da companhia.

Atuante no setor de seguros há vários anos, Ícaro foi o único representante de Brasília na convenção e teve sua foto exposta no topo da Times Square durante os cinco dias de evento. No mês de setembro, a agenda prevê mais uma premiação internacional, desta vez em Chicago.

Fotos: Reprodução e Arquivo Pessoal