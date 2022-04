Sabrina Sato é destaque na primeira noite do Camarote Bar Brahma em SP

A apresentadora e musa do Camarote Bar Brahma Sabrina Sato roubou a cena e parou tudo na primeira noite de carnaval de São Paulo. A rainha de bateria da Gaviões da Fiel e da Vila Isabel, usou uma fantasia com pedrarias produzida pelo estilista Walério Araújo. O look, bem criativo, contou com styling de Pedro Sales e beleza Krisna Carvalho.

Sabrina desfila pelas escolas Gaviões da Fiel, em São Paulo, e Vila Isabel, no Rio, como rainha da bateria

Com apresentações de Zeca Pagodinho e Diogo Nogueira, Sabrina subiu ao palco e deu show de simpatia e samba no pé durante a folia do qual é musa e madrinha do camarote há sete anos. A musa aproveitou para assistir aos desfiles do grupos de acesso pelo camarote. Sabrina será a apresentadora do Baile da Vogue, no próximo dia 29.

Fotos: Arquivo Pessoal