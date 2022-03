Rumo ao altar, homenagens no TST e chá londrino são os destaques da coluna

MUDANÇAS

Já está na pauta do plenário da Câmara dos Deputados em Brasília o projeto de lei 3662/2021, do TJDFT, com parecer favorável da deputada Celina Leão para transformar 192 cargos vagos de servidores de nível médio e 4 auxiliares de nível fundamental em 118 vagas para Analistas Judiciários, segmento de nível superior.

CASÓRIO

O sábado será movimentado pela noite na Catedral de Brasília com a cerimônia religiosa do casamento do empresário Marcus Maia com a jornalista Gabriella Miziara. Após o sim, o casal receberá os convidados em uma festa caprichada no espaço de eventos Villa Rizza. Noite que promete movimentar o circuito social.

HOMENAGENS…

O ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministro Brito Pereira e o ex-corregedor-geral da Justiça do Trabalho, ministro Lelio Bentes Corrêa foram homenageados na última quarta-feira, no Tribunal Superior do Trabalho. Eles tiveram o retrato inserido na galeria dedicada aos ex-dirigentes da Corte.

…NO TST

O ministro Emmanoel Pereira, atual presidente do TST, iniciou a cerimônia destacando a atuação do ministro João Batista Brito Pereira, que presidiu a Corte no biênio 2018-2020. “Foi um exemplo de empenho profissional, sempre conduzindo, com oportunidade e eficiência, o dever de prestar a jurisdição”, destacou.

FESTA

O médico Philipe Cavalcanti e a esposa Daniela receberão os amigos de Brasília e a família de João Pessoa na festa de 15 anos da filha Marina. A noite, marcada para o dia 2 de abril, agitará o Unique Palace, que ganhará ambientação da decoradora Fabiano Gattai. O DJ Shark foi escalado para animar o evento.

BRIDGERTON TEA

Para quem pretende viajar para a terra da rainha Elizabeth II nos próximos meses, a coluna dá uma dica cinco estrelas: o hotel The Lanesborough, em Londres, anunciou o mais recente lançamento de sua série inovadora de chás da tarde sazonais, inspirado na nova temporada de Bridgerton.

O chá de edição limitada, criado em parceria com Netflix e Shondaland, e materializado pelo talentoso pastry chef Kevin Miller, homenageará as principais famílias de Bridgerton, além da Lanesborough House. Todas as delícias estarão disponíveis a partir de hoje (25) até o dia 1º de setembro.

KIT COVID…

As vendas de medicamentos do Kit Covid registraram queda nas farmácias do DF, em novembro e dezembro de 2021 e janeiro deste ano, em comparação com igual período de 2020/2021. A redução significativa ocorreu na distribuição varejista da Ivermectina, com baixa de 65% nas vendas no intervalo analisado.

…EM QUEDA…

O resultado é ainda mais expressivo quando comparado ao crescimento de 1.489% nas vendas do medicamento no fim do primeiro ano da pandemia e início do segundo, em comparação com iguais períodos anteriores, ou seja, novembro e dezembro de 2019 e janeiro de 2020. Detalhes interessantes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

…NO DF

Outro medicamento do chamado Kit Covid que teve redução na procura foi a hidroxicloroquina, com diminuição de 48% de vendas entre novembro de 2021 e janeiro deste ano, em comparação com igual período de 2020/2021. Os dados são do Conselho Federal de Farmácia, em parceria com a consultoria IQVIA.

ARIANOS

Sexta-feira especial para as aniversariantes: empresária Lilian Lima, socialite Georgiana Guinle e a médica Stella Caiado. Amanhã, será a vez da executiva Erna Bauer, da advogada Elisangela Costa e da empresária Sueli de Micco. No domingo, contam tempo o empresário Guilherme Lombardi e a modelo e ativista Larissa Borges.

Fotos: Celso Júnior e Arquivo Pessoal