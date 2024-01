Rubaiyat Brasília promove Réveillon com queima de fogos às margens do Paranoá

A virada de ano no Rubaiyat Brasília levou centenas de convidados ao restaurante, localizado no Setor de Clubes Esportivos Sul, na noite de 31 de dezembro. A festa, uma das mais concorridas da capital, ganhou cardápio especial elaborado pelos chefes de cozinha Wellington de Jesus e Francisco Chaves em um menu composto por couvert, entrada e três pratos principais, além de um buffet completo de sobremesas com variedade de iguarias típicas das festas de fim de ano.

Entre as delícias servidas, destaques para o Tartare de lagostim, as Vieiras no bobó de redução de maracujá, o Leitão com redução de laranja, molho de enchalote e purê de maçã, e o Medalhão de mignon com foie gras e purê de couve flor. Tudo regado a espumante geladinho e vinhos de safras especiais. A banda Capital Music foi escalada para animar a festa com hits de sucesso, fazendo a pista de dança ferver no evento, que também contou com o som de DJ, terminando ao amanhecer.

O flower designer Rodrigo Resende foi o responsável pela ambientação da noite. Os salões, varandas e lounges ganharam flores e plantas nobres variadas em tons de branco e verde em vasos na cor prata, pontos com inserção de feixes de trigo, que lembravam a prosperidade. Balões prateados, uma tradição do local, também compuseram a decoração. O ponto alto da passagem de ano foi a queima de fogos que iluminou os jardins do restaurante, às margens do Lago Paranoá.

Fotos: JP Rodrigues