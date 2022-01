Réveillon na Península, desatenção, ranking, e mudanças na coluna do dia

Como fazem tradicionalmente na passagem de ano, o empresário Wando Borges e a esposa Gislene receberam os amigos mais próximos para um animado réveillon na casa do casal na Península dos Ministros, no Lago Sul. Chef Pimentel ficou responsável pelo cardápio servido com destaque para o haddock. A DJ Maya comandou o som da noite que foi regada a champanhe Veuve Clicquot geladinho.

A anfitriã Gislene Borges

Margarida Kalil e Ronaldo Posada

Gislene entre Adriana Colela e Crescia Morais

Bertha Pellegrino com a dona da festa

EXPOSIÇÃO

A Casa Roberto Marinho, localizada no bairro do Cosme Velho, no Rio de Janeiro, está com a mostra O tempo completa: Burle Marx, que está reunindo 130 peças, entre clássicos e inéditos do maior paisagista do século XX. Burle Marx e Roberto Marinho foram grandes amigos e o empresário fundador da Globo possuía inúmeras obras do artista brasileiro.

DESATENÇÃO

Pesquisa realizada pela fintech Leve mostra que 52% das pessoas ouvidas não possuem ou não sabem montar um planejamento financeiro. Outro dado é que 46% dos entrevistados não se sentem confiantes sobre como realizar metas de longo prazo e 40% atrasaram o pagamento de alguma conta em 2021. O levantamento ouviu 3.450 colaboradores.

MELHOR…

A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) e o Instituto Ladainha abriram 250 vagas gratuitas de Capoterapia para pessoas com idade a partir de 60 anos. A atividade é uma terapia lúdica realizada com elementos da capoeira e adaptada até mesmo para pessoas sem o hábito de praticar qualquer atividade física, com o objetivo de promover saúde e qualidade de vida do idoso.

…IDADE

As aulas ocorrerão de forma virtual ou presencialmente. Nesse caso, a equipe irá à casa do participante, respeitando todas as orientações exigidas pelos órgãos de saúde, com uma equipe que conduzirá o idoso e também o ensinará a acessar os aplicativos para que o mesmo participe das sessões virtuais, promovendo a inclusão digital e o atendimento domiciliar.

RANKING

No apagar das luzes de 2021, o Brasil terminou o ano na 12ª posição do macabro ranking da morte por covid-19, proporcional à população. No início do ano passado o país estava em 21º lugar. Com o surgimento de novas variantes a América do Sul tem sofrido bastante. O Peru está ocupando o primeiro lugar da trágica e temida lista da morte.

LEITURA

Elogiada por público e crítica por conta de seus inúmeros trabalhos, a escritora Avani Souza Silva, mestre e doutora pela Universidade de São Paulo (USP), acaba de lançar o seu mais recente trabalho: A Ásia recontada para crianças pela editora Martin Claret. A obra é ideal para a leitura nas férias. Avani também é autora de A África recontada para crianças.

SANFONA

Em celebração à conquista do Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, o ritmo do forró arrebata os lares de Brasília até o mês de fevereiro. Com uma programação que envolve diversas vertentes do ritmo regional, o “1º Festival Online de Forró do Distrito Federal na Cidade de Ceilândia”, será transmitido pelo YouTube da Associação dos Forrozeiros do DF.

MUDANÇAS

O FGV Educação Executiva realiza amanhã um webinar para debater as transformações do mercado musical. As mudanças enfrentadas pelo setor, como a evolução das mídias e novos formatos de veiculação, têm estimulado a avaliação de novas estruturas de difusão. Para dialogar sobre o cenário, foram convidados Gustavo Gonzalez, Léo Morel e também Carlos de Andrade.

Fotos: JP Rodrigues