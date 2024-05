Restaurante Da Marino abre com evento para convidados na Asa Sul

Mais novo italiano da capital, o restaurante Da Marino abriu as portas esta semana, na comercial da 402 Sul. A casa é o terceiro empreendimento do Grupo Alife Nino em Brasília, que possui, também, o restaurante Nino Cucina e o Boteco Boa Praça. O grupo recebeu convidados e comunicadores para um coquetel de inauguração.

Inaugurado em 2018, em São Paulo, o restaurante Da Marino, parte do prestigiado portfólio de marcas do Grupo Alife Nino, se tornou um refúgio para os amantes da gastronomia mediterrânea. Inspirado, principalmente, pelo encanto culinário do Sul da Itália, o local promete se transformar em um ponto de encontro.

Um dos diferenciais é uma jornada sensorial através do cardápio, transportando todos diretamente para a pitoresca costa litorânea italiana, remetendo à atmosfera de Capri e Positano. Além da experiência gastronômica, o local também cativa com sua atmosfera lembrando as águas cristalinas da Costa Amalfitana.

“É uma alegria grande inaugurar o Da Marino em Brasília, nosso restaurante italiano de frutos do mar, em um ambiente que remete ao Sul da Itália. Nossa terceira casa no DF, onde o grupo Alife Nino tem sido acolhido com carinho pelos brasilienses e todos que visitam a capital”, disse Pedro Silveira, sócio fundador do grupo.

