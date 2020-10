Reinauguração de café em Águas Claras reúne influenciadores digitais e formadores de opinião

PUBLICIDADE

Com uma tarde descontraída em Águas Claras, o casal de empresários Naseema Iqbal e Fábio Soares recebeu convidados, ao lado do amigo e relações públicas Pedro Abdalla, para um encontro que marcou a reinauguração do Premier Café. O evento, com a presença de jornalistas, influenciadores digitais e formadores de opinião também contou com o lançamento de novos itens do cardápio da casa, com destaque para as tortas e croissants elaborados.

Fotos: Thais Cunha