Referência Galeria de Arte promove conversa e tour virtual com José Roberto Bassul

PUBLICIDADE 

No próximo dia 3 de junho, das 16h às 17h30, a Referência Galeria de Arte realiza uma conversa e uma visita guiada virtual à mostra Sobre quase nada, com o fotógrafo José Roberto Bassul e a curadora Marília Panitz. Com transmissão ao vivo pelo IGTV da galeria, a conversa terá como eixo os temas: processos de produção, técnica, linguagem, expressão, percepção e fruição.

O público poderá interagir com Bassul e Marília por meio de mensagens enviadas no momento da conversa pelo Instagram @referenciaarte. A mostra fica em cartaz até o dia 13 de junho. Sobre quase nada, do fotógrafo José Roberto Bassul, tem curadoria de Marília Panitz e apresenta cerca de 36 imagens de duas séries inéditas: “Poéticas mínimas” e “Quase nada”. Vale a pena conferir.

Foto: Arquivo Pessoal